Ábalos confirma ahora que habrá Consejo de Ministros en Barcelona

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado este martes que el Consejo de Ministros previsto el próximo 21 de diciembre en Barcelona «se va a hacer», tras haber cuestionado previamente su conveniencia.

«Hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo, lo que el Gobierno siempre debe preservar es la convivencia», había reflexionado minutos antes el ministro en un desayuno organizado por el diario 'El Economista'.

A lo largo del turno de preguntas en el foro informativo, Ábalos ha precisado que hablaba a título personal y ha aclarado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no había planteado la posibilidad de cancelar esta reunión en Barcelona ante las protestas anticipadas por los Comités de Defensa de la República.

«Los Consejos de Ministros se van a hacer los viernes, normalmente en Madrid. Lo que hay que ver en todo caso es las razones que llevaron a que este Consejo de Ministros se hiciera en Barcelona. Yo creo que eso es lo que hay siempre que contemplar, si las razones que siempre buscan un resultado positivo pues pueden seguir manteniéndose», ha apuntado.

Tras aclarar que el Gobierno no había hablado de la posibilidad de cancelarlo, y que por tanto no podía «adelantar nada», ha insistido en que «es evidente que hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo». «Si no lo consiguen, tampoco acabo de entender ningún empecinamiento», ha añadido.