Cargas en Barcelona después de que encapuchados lanzaran vallas a los Mossos

Los Mossos d'Esquadra han cargado contra una de las concentraciones de los CDR en Barcelona después de que varios encapuchados lanzaran vallas y objetos y desplazaran contenedores de basura con «presión» contra los agentes que conformaban el cordón policial en un intento de rebasar el mismo.

Poco antes de las diez de la mañana se ha producido el primer choque de la jornada entre la policía y los manifestantes tras este «ataque a la línea policial».

Por ello los Mossos han desalojado la zona y han pedido, a través de las redes sociales, que nadie se acerque al lugar, y que respeten las indicaciones policiales. El cordón policial ha ido avanzando y sobre las 10.30 se ha producido una nueva carga de los Mossos.

