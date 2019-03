Casado presentará este sábado los cabezas de lista del PP a las elecciones generales

El líder del PP, Pablo Casado, presentará este sábado en Madrid los 'número uno' al Congreso de los Diputados ante las elecciones generales del 28 de abril. Su objetivo es acometer una «renovación tranquila», combinando experiencia y juventud, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

En concreto, Casado tiene intención de rodearse de todos sus cabeza de cartel a los comicios en un acto público que se celebrará a las 12.00 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, han señalado fuentes del Partido Popular.

Las formaciones políticas disponen del 20 al 25 de marzo para registrar las listas en las Juntas Electorales. Por el momento, el PP dará a conocer a sus 'números uno' y la próxima semana se conocerán las listas completas, un proceso de confección que está pilotando el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Renovación

Casado renovará al menos un 40 por ciento de los 'número uno' del partido al Congreso. Andalucía es una de las comunidades en las que habrá más renovación. Por lo pronto, hay un nuevo fichaje en Málaga con el periodista Pablo Montesinos.

También serán nuevos los candidatos en Córdoba y Jaén, ya que en la primera encabezó la lista en 2016 el exalcalde José Ignacio Nieto (ahora portavoz del PP en el Parlamento andaluz) y en la segunda hizo lo propio el exregidor José Enrique Fernández Moya. En Cádiz habrá otra cara nueva al frente porque la exregidora Teófila Martínez acaba de ser nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Baleares

Por Baleares habrá cambio porque su 'número uno' en las últimas generales, Mateo Isern, es ahora candidato del PP a la Alcaldía de Palma. Entre los nombres que se barajan en las quinielas figura el de Margalida Durán, actual portavoz en el Consistorio, o el de la exdelegada del Gobierno María Salom, aunque suena con mayor fuerza esta última.

En Almería, también Rafael Hernando dejará de ser candidato para ir a la lista europea, según fuentes del partido consultadas por Europa Press. En el caso de Granada y Huelva, está por ver si repiten como cabezas de cartel Carlos Rojas, exportavoz del Parlamento andaluz, y la exministra de Empleo Fátima Báñez. También hay dudas sobre si Casado buscará encaje al exministro Juan Ignacio Zoido en la lista por Sevilla o le ubicará en la del Parlamento Europeo.

En Galicia

En el caso de Galicia, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, repetirá como cabeza de cartel por Pontevedra; y se prevé que en Lugo no haya muchos cambios en el tándem al Congreso que forman Joaquín María García Díez y Jaime Olano, según fuentes del partido.

Por su parte, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, liderará la lista por La Coruña (en 2016 lo hizo Miguel Lorenzo) y en Orense no se descarta que suba a 'número uno' Ana Belén Vázquez, que ha sido diputada por esta provincia en las últimas cinco legislaturas.

Por Murcia, de nuevo liderará la lista Teodoro García Egea, que en esta ocasión es además secretario general del PP y está pilotando este proceso de elaboración de listas electorales para los comicios del 28 de abril.

Castilla y León será otra comunidad con cierta renovación en los cabeza de cartel. Por lo pronto, será nuevo el 'número uno' de Ávila porque en 2016 encabezó la lista Pablo Casado y ahora irá por Madrid, como suele ocurrir con los candidatos a la Presidencia del Gobierno.

También habrá cambio en Palencia, donde Mariano Rajoy situó hace tres años a Iñigo Méndez de Vigo, exministro de Educación, que ha anunciado esta misma semana que deja la política. No se prevé que el exsecretario de Estado Tomás Burgos sea de nuevo cabeza de cartel por Valladolid, una plaza que podría encabezar la exministra Isabel García Tejerina si al final no forma parte de la candidatura de Madrid.

En el caso de Zamora, se da por descontado que repetirá el excoordinador general del PP Fernando Martínez-Maillo, y lo mismo se espera por Salamanca con José Antonio Bermúdez de Castro. También podrían repetir Beatriz Escudero (Segovia) y Jaime Mateu (Burgos) y es más dudoso que encabece la lista por Soria el exministro Jesús Posada, según fuentes de la formación.

En Castilla-La Mancha, está por ver quién es el cabeza de cartel por Toledo, provincia que encabezó María Dolores de Cospedal en 2016. Se espera que repitan por Albacete Carmen Navarro y por Cuenca, el exministro Rafael Catalá. También podría hacerlo por Ciudad Real Rosa Romero y por Guadalalaja no está claro si continuará Silvia Valmaña o será cabeza de cartel Antonio Román.

En Cataluña habrá cambio con toda seguridad en Barcelona, dado que no se contempla que repita como número uno el exministro Jorge Fernández Díaz. Algunas fuentes del partido sitúan a la actual portavoz en el Congreso y exministra de Sanidad Dolors Montserrat, al frente de esa plaza, aunque no se descarta que Casado pueda apostar por un independiente. Por Lleida, Tarragona y Girona, no está claro si tienen opciones de repetir José Ignacio Llorens, Jordi Roca o Concepción Veray.

En el País Vasco, el cabeza de cartel por esta provincia será en esta ocasión el vicesecretario de Organización y exalcalde de Victoria, Javier Maroto. También habrá cambio en Guipúzcoa, dado que Borja Semper es candidato a la Alcaldía de San Sebastián y ocupa escaño en el Parlamento vasco. En el caso de Vizcaya, se desconoce si repetirá o no Leopoldo Barreda.

También habrá cambio en Asturias, dado que no repetirá Susana López Ares y asumirá el puesto de 'número uno' la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Paloma Gázquez. En el caso de Cantabria, está por ver si continúa Ana Madrazo o se apuesta por una cara nueva como Diego Movellán.

En Navarra, tras el acuerdo firmado PP y UPN, el cabeza de cartel al Congreso corresponderá como siempre a la formación regionalista, que está inmersa en un proceso de primarias que se resuelve este domingo. Eso sí, en cualquier caso será nuevo porque Iñigo Allí, que ocupó este puesto hace tres años, ha anunciado su marcha.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press aseguran que la dirección del PP apostará por la renovación en la lista de Valencia. Hace tres años la encabezó la exalcaldesa Elena Bastidas y en las quinielas figura la joven diputada Belén Hoyo, que apoyó a Casado desde un primer momento en su carrera a la Presidencia del PP.

También habrá novedad en la lista de Alicante. El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo la lideró en 2016 y ahora ha expresado su preferencia por volver al Parlamento Europeo en Bruselas. En el caso de Castellón, no está claro si Miguel Barrachina podría repetir.

En La Rioja hay hermetismo total pero no se descarta que repita Emilio del Río. Lo mismo ocurre con Extremadura, cuyas provincias lideraron en los comicios de junio de 2016 Carlos Floriano (Cáceres) y Teresa Angulo (Badajoz).

Los candidatos de Aragón también son una incógnita. Hace tres años, encabezaron la lista Eloy Suárez (Zaragoza), Ana Isabel Alós (Huesca) y Manuel Blasco (Teruel).

En el caso de Canarias, por las Palmas se da casi por seguro que el cabeza de cartel será el diputado Guillermo Mariscal, actual portavoz adjunto en el Congreso, que apoyó a Casado cuando decidió presentarse a las primarias del PP. Por Tenerife, repite como 'número uno' Ana María Zurita.

En Ceuta, hay renovación también porque Juan Bravo fue designado consejero de la Junta de Andalucía con el nuevo gobierno de Juanma Moreno y se apunta a la posibilidad que le sustituya Yolanda Bel. En el caso de Melilla, hay que ver si repite Carmen Dueñas.