Detenido en Madrid Jordi Alemany, secretario nacional de la ANC

La Policía Nacional ha arrestado este sábado en Madrid a Jordi Alemany, uno de los secretarios nacionales de la Asamblea Nacional Catalana, ya que tenía una orden de detención y puesta a disposición judicial por parte de un Juzgado de Girona, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El propio Alemany ha informado de la detención en su cuenta de Twitter y ha explicado que se ha producido por las protestas en Girona durante el primer aniversario del 1-O.

El Juzgado de Instrucción 4 de Girona ordenó el pasado jueves 7 de marzo detener a Jordi Alemany, investigado por la acción de los CDR de descolgar la bandera española de la fachada de la Delegación de la Generalitat en Girona durante el primer aniversario del 1-O.

Alemany estaba citado ese día en el juzgado como investigado por estos hechos, ocurridos el 1 de octubre de 2018, pero no compareció.

Enfrentamiento por una bandera y una pancarta

El arresto ha ocurrido sobre las 12.30 horas. Alemany ha intentado arrebatar una bandera y una pancarta a otras personas que participaban en una manifestación contra el separatismo y la unidad de España.

Entonces, los agentes le identificaron para proponerle sanción y advirtieron que tenía una orden de detención dictada por un Juzgado de Instrucción número 4 de Girona.

Por ello, ha sido detenido y trasladado a la comisaría de Centro de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial.

◼◻⚠️ Jordi Alemany, member of the ANC direction, has been detained by the Spanish police this morning, just hours before the demonstration in favour of self-determination.

Stop the repression, stop the persecution of political dissidents! #MakeAMove https://t.co/yySYmTE1gs