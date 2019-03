Un, Vox, tres: Campaña del PP en WhatsApp que caricaturiza a Abascal

El PP, el partido político que se está mostrando más activo en Whatsapp, ha vuelto a lanzar una campaña contra el líder de Vox, Santiago Abascal, a través de su canal oficial.

Se trata de un montaje con una intervención de Abascal en el Club Siglo XXI en Madrid el 18 de enero. El líder político respondía a preguntas del periodista Fernando González Urbaneja. El PP ha cambiado las preguntas y utilizado solo las respuestas del candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, especialmente aquellas a las que Abascal no supo dar respuesta.

El vídeo mezcla estas imágenes con la sintonía del popular concurso de Televisión Española Un, dos tres... Eso sí, los 'populares' le han cambiado el nombre y el programa se titula Un, Vox, tres, Abascal responde de una vez...

Estas son algunas de las cuestiones que aparecen en el montaje de la formación conservadora:

Pregunta. ¿Cómo se elabora un presupuesto?

Respuesta. La verdad que no tengo mucho conocimiento.

P. ¿De dónde sale el dinero de las pensiones?

R. Es algo de lo que no he reflexionado. Hasta ahora, que me lo preguntan.

P. ¿Qué soluciones tiene para atajar el paro juvenil?

R. Viva España.

P. ¿Cómo se eligen los nombramientos de la Mesa del Congreso?

R. Viva España.

El PP concluye el montaje con una voz en off: «Mucha escopeta y viva España, pero como presidente no se apaña». Y las carcajadas de las azafatas del programa.

Este es el segundo vídeo que el partido de Pablo Casado lanza contra la formación de Abascal en menos de quince días.

El 13 de marzo la formación difundió desde sus canales un vídeo de Epi y Blas explicando el sistema D´Hont de recuento electoral. «El vídeo ilustra de manera sencilla una ley compleja de entender», contaba Juan Corro, secretario nacional de comunicación digital del partido. «No lo hicimos nosotros, pero lo vimos y lo distribuimos». En el caso del último vídeo, ha sido el propio partido quien lo ha distribuido a través de su canal.