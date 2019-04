El matrimonio grabó el consentimiento de la mujer a morir: «Adelante»

El matrimonio formado por María José Carrasco y Ángel Hernández, detenido en Madrid tras administrar a su mujer una sustancia para acabar con su vida, grabaron en dos vídeos, uno el martes día 2 y otro el miércoles 3, el consentimiento de ella y su petición para que él la ayudara a morir.

«Adelante», le dijo este martes María José a Ángel después de que éste comentara: «me lo has pedido muchas veces, más de las necesarias, pero claro..Yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero visto lo visto..."

Ahí es cuando le dice que «adelante», una de las pocas palabras que puede articular con dificultad María José, tal y como se aprecia en las imágenes que ha difundido esta mañana Telecinco.

Esta primera conversación se produce en una habitación. Él está sentado en una silla junto a ella, reclinada en un sofá rojo, tapada con una manta, con la mirada perdida. Y él mirándola atentamente.

Así le pregunta: «¿sigues con la idea de suicidarte?», a lo que ella contesta.

Él: «¿Quieres esperar algo?

Ella: No

Él: ¿Quieres que se lleve a cabo ya?

Ella: Sí

Él: ¿Sabes que te tengo que ayudar yo, que no hay nadie que te pueda ayudar y además no estaría bien..?

Ella: Sí

Él: Tú lo sabes. Me lo has pedido muchas veces, muchas veces, más de las necesarias, pero claro yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero visto lo visto...

Ella: «Adelante».

Él: Hoy es 2 de abril de 2019. Entonces ¿quieres e insistes de que quieres suicidarte?

Ella: Sí

Él: Vamos a ver, ¿quieres que lo prepare y que lo hagamos mañana?

Ella: Sí

Él: Bueno, pues no hay nada más que hablar.

Ella: Cuanto antes mejor.

Es la conversación que mantienen en el primer vídeo. En el segundo vídeo, Ángel está de pie junto a la cama en la que está tumbada María José.

Él: ha llegado el momento, el que tanto deseabas (ella asiente con la cabeza y le mira emocionada) Yo te voy a prestar mis manos, eso que tu no puedes. Yo te voy a prestar mis manos. Primero, vamos a probar con un poquito de agua, porque no sé yo si puedes tragar ¿sabes?. Si vemos que no puedes tragar, lo abortamos porque...(él le da entonces a probar con una pajita algo de un vaso)

¿Qué crees? (le pregunta para ver si puede tragar)

Ella: Que sí

Él: Te lo doy entonces. No es mucho, pero puede que sepa mal o sea que tienes que soportarlo. ¿Estás decidida?

Ella: Sí

Él: Pues adelante. A ver, dame la mano, que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento

Ahí finaliza el vídeo que ya tiene la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional que investiga los hechos, a la que llamó Ángel, según ha dicho esta mañana en Telecinco Agustín Pérez, reportero de «Cuatro al Día», el periodista al que llamó sobre la una de la tarde de ayer para contarle que María José había fallecido.

Pérez ha contado que conoció a la pareja hace cinco meses, cuando hizo un reportaje sobre la situación que atravesaban.

Ayer, Ángel lo esperaba en el rellano de la vivienda y le contó lo ocurrido y que había llamado a la Policía y al Samur.

Los agentes que se desplazaron al lugar tomaron declaración al periodista y luego le llevaron a la comisaria.

Agustín ha asegurado que Ángel cuidaba de una forma «impresionante» a su mujer, que se querían «muchísimo», que era una pareja que llevaban juntos más de 25 años, que no tenían hijos y que habían disfrutado de la vida.

Pero en los últimos años la enfermedad de ella había degenerado porque le daban muchos brotes, y no podía ni tragar ni respirar. «No era vida, y ella quería finalizar con esto, una muerte digna, y el único que podía ayudarla era su marido. Y él tenía clarísimo que no se iba a ocultar», ha comentado el periodista.