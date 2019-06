Iglesias pedirá a Sánchez estar en el próximo Gobierno al frente de una cartera social

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que el apoyo de Unidas Podemos para que Pedro Sánchez sea investido pasará por que la formación 'morada' esté en un Gobierno de coalición ocupando carteras que tengan que ver «con la aplicación de derechos sociales». Además, ha indicado que él se presentó a las elecciones para gobernar y espera que al igual que ellos «no podrán vetos a nombres propuestos por el PSOE», éste tampoco los ponga a los que Podemos proponga.

En una entrevista en TVE, Iglesias ha apuntado que no exigirán carteras de Estado sino aquellas que les permitan realizar «un diseño competencial» que asegure que determinadas medidas se aplican. En concreto, se ha referido a dos elementos: que en España se acabe con la temporalidad y que haya justicia fiscal.

???? "Lo importante es en qué nos ponemos de acuerdo. Nosotros vamos con voluntad de entendimiento y creo que lo sensato, teniendo en cuenta lo que ha votado la ciudadanía, es que nos pongamos de acuerdo, en la proporción que a cada uno le toca".@Pablo_Iglesias_ en @Desayunos_tve pic.twitter.com/TU97WlGqzJ — PODEMOS (@ahorapodemos) 10 de junio de 2019

Para nombrar a esas personas que asumirían esas carteras sociales, Iglesias exige al PSOE que no ponga vetos, y ha añadido que cuando «uno se presenta a las elecciones se presenta para gobernar». «Si alguien que encabeza una lista está dispuesto a quitarse de en medio, esa persona no debe ser nunca candidato. Me parecería una locura que Pedro Sánchez dijera que presenta a otro candidato a la presidencia que no fuera él», ha apostillado.