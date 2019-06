Casado reitera a Sánchez su negativa a abstenerse

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido al líder del PP, Pablo Casado, con quien termina esta tarde su primera ronda de contactos de cara a la investidura, antes de que este miércoles se inicien las negociaciones del PSOE con los partidos minoritarios.

La reunión ha empezado a las 17:50, con cinco minutos de retraso sobre la hora prevista, y ambos líderes han posado sonrientes para los medios de comunicación mientras hablaban entre ellos, antes de sentarse a la mesa redonda en la que se desarrollan estos encuentros en el Congreso.

El PP ratificaba que no solo no va a facilitar la investidura de Sánchez con una abstención, sino que la iba a «dificultar» como líder de la oposición, ya que se considera la única alternativa de Gobierno y no un partido «bisagra», como puedan ser otras formaciones.

Ya en su último encuentro, el pasado mes de mayo en la Moncloa, Casado trasladó a Sánchez su negativa a abstenerse e invitó a que lo haga Ciudadanos para que el nuevo Ejecutivo no dependa de los votos de los partidos independentistas.

Un mes después mantiene esta misma postura, aunque suponga ir a una nueva convocatoria electoral porque el PP «no puede participar ni por activa ni por pasiva en un Gobierno del que no se sabe qué va a salir» y con el que mantiene diferencias «troncales», según el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

Casado tiene previsto plantear a Sánchez los mismos acuerdos que en la reunión que mantuvieron en agosto del año pasado, tras convertirse en líder del PP, sobre materia económica y fiscal, así como en el ámbito territorial y para la aplicación del artículo 155 en Cataluña.