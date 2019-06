Las últimas palabras de los acusados del 'procés' en 12 frases

Desde la llamada de Oriol Junqueras a que «la cuestión» vuelva a la política hasta el convencimiento de Jordi Cuixart de que «volvería» a repetir lo que hizo el otoño de 2017. Los acusados del «procés» se han dirigido por última vez a la Sala, convencidos de su inocencia y de que el diálogo es el camino.

Éstas son sus últimas intervenciones en 12 extractos:

Jordi Cuixart, líder de Òmnium, que ha calificado su prisión de «ilegítima» al no ser culpable «de ningún delito»

«El Poder Judicial no puede resolver un problema político pero ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política».

«Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos».

«Descabezándonos a unos cuantos no se va a descabezar el independentismo ni la voluntad de tantos catalanes de decidir su futuro político (...) Estoy aquí por mis ideas y porque no renuncié a mi actividad política».

«Porque esta inmensa ola de libertad y esperanza es imparable, porque la esperanza es más poderosa que el miedo, porque después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo».

Raül Romeva, exconseller de Acción Exterior

«Apelo, insto, a todos aquellos demócratas del Estado español y más allá a que podamos conjuntamente construir una realidad en la que no haya juicios políticos, en la que no haya presos y presas políticas porque hoy somos nosotros pero mañana puede ser cualquiera (...) Sean conscientes de que en este banquillo no estamos sentados solo doce personas, están sentadas más de dos millones de personas».