Iglesias avisa a Sánchez que no aceptará que Podemos sea un «mero decorado» en el Gobierno

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes a Pedro Sánchez de que no puede aceptar ser un «mero decorado» en el Gobierno de coalición que ambas formaciones negocian y del que depende el sí de sus 42 diputados a la investidura del candidato socialista.

«Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado porque no lo podemos aceptar», ha dicho Pablo Iglesias desde la tribuna al PSOE, a quien ha pedido «respeto» y ha avisado de que los ciudadanos no perdonarían un adelanto electoral.

El líder de Podemos ha recriminado al candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber dicho que en 1975 se salió de la dictadura de Franco porque lo único que ocurrió ese año es que «un dictador murió en la cama».

Iglesias ha hecho esta crítica a Sánchez al inicio de su intervención en el debate de investidura que se celebra en el Congreso.

Tras recordar las palabras del presidente del Gobierno en funciones ha subrayado que por respeto a la dignidad de los antifascistas debía rectificarlas.

Previamente, el secretario general de Podemos había abierto su discurso con un recuerdo a las mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista en la última semana y ha considerado que esa violencia es estructural y se puede combatir con políticas públicas correctamente financiadas.

Unidas Podemos negocia con el PSOE la formación de un gobierno de coalición desde que el viernes Pablo Iglesias anunció que estaba dispuesto a dar un paso al lado y no ser ministro si a cambio los socialistas cedían competencias proporcionales a los votos que su coalición obtuvo en las elecciones generales del 28 de abril.