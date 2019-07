Cruce de reproches entre Sánchez e Iglesias en la primera jornada del Pleno de investidura

La primera jornada del Pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, ha concluido a las 20.44 horas, después de casi cinco horas de debates, en las que el presidente en funciones ha expuesto su programa de gobierno y discutido con los líderes de los cuatro principales partidos de la oposición. La jornada ha destacado por el cruce de reproches y la evidencia de discrepancias entre Sánchez e Iglesias.

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han protagonizado este lunes un tenso debate en el que el líder socialista le ha reclamado su apoyo, aunque no consigan pactar un Ejecutivo de coalición. Iglesias ha exigido respeto para sus votantes, ha advertido de que no se dejarán pisotear y le ha avisado de que si por su «cerrazón» convoca nuevas elecciones probablemente «no será presidente de España nunca».

«Piénsense mucho el votar contra la formación de un Gobierno socialista con la ultraderecha, a lo mejor para usted es una frivolidad y les da igual llevar a España al bloqueo», ha dicho Sánchez.

El líder socialista le ha dicho a Iglesias que si «finalmente» sus dos formaciones no logran acordar un gobierno de coalición, hay otras muchas opciones y «fórmulas» de cooperación para que Unidas Podemos acabe apoyando a PSOE. Sin embargo, Iglesias ha dejado claro que si no hay coalición proporcional no podrán contar con sus votos.

«Entre un gobierno de coalición como ustedes lo plantean y que voten con la ultraderecha contra un presidente socialista como hace tres años hay muchas opciones, no quebremos esperanzas», ha dicho Sánchez.

Iglesias le ha respondido diciendo que la suya es una formación «modesta y joven» pero que no se va a «dejar pisotear ni humillar» y le ha espetado a Sánchez que, o bien negocia un acuerdo de gobierno de coalición en proporción a los votos de cada partido, o convence a PP y Ciudadanos para que se abstengan o hagan una gran coalición, o convoca elecciones.

«ELEMENTOS DECORATIVOS»

El líder socialista ha pedido a Iglesias que acepte una oferta que ha considerado «generosa» --aunque no la ha desvelado-- y ha asegurado que nada tiene que ver con dar a Podemos «elementos decorativos» en el Gobierno.

Sin embargo, Iglesias ha desvelado que el PSOE se ha negado a que miembros de su formación asuman competencias de Hacienda, de Trabajo, de Igualdad, de Ciencia o de Transición Ecológica en el futuro gobierno. Competencias, ha dicho, que Podemos quiere para desarrollar el acuerdo de gobierno al que se llegue.

Todo eso, ha relatado el líder 'morado', después de que el PSOE empezase por decir que Unidas Podemos no ocuparía ningún ministerio de los considerados «de Estado» --Exteriores, Interior, Justicia o Defensa-- y que no aceptaría incluir a gente de Podemos en equipos liderados por socialistas. A todo ello, ha dicho Iglesias, el PSOE le dijo «ni hablar».

«Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido? Explíquelo a la Cámara a ver si les parece que es algo más que decorativo», ha dicho Iglesias en su segunda réplica. La intervención de Iglesias, que ha finalizado con su advertencia de que si hay elecciones quizá Sánchez no gobierne nunca, ha quedado sin respuesta del candidato.

«Solamente pedimos respeto y reciprocidad», ha dicho Iglesias, recalcando a Sánchez que no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta. El líder morado ha advertido de que las palabras de Sánchez acerca de otras fórmulas de cooperación pueden interpretarse como que no quiere un acuerdo, después de varias «excusas» como, a su juicio, fue el haberle vetado a él como ministro.

Sánchez, sin embargo, ha insistido en que sí quiere ese acuerdo, a pesar de que ambos han dado muestras de desconfianza. El socialista ha presumido de independencia del poder económico e Iglesias le ha recordado que fue él mismo quien desveló presiones en una entrevista en televisión.

PODEMOS Y LOS ERRORES DEL PSOE

Además, el candidato ha afeado a Podemos que hable de entrar en el Gobierno para hacer políticas sociales, cuando muchas de esas políticas son fruto de gobiernos socialistas.

Iglesias le ha respondido pidiéndole «humildad», y que sea consciente de que si Podemos existe es por los «errores» del PSOE. Para Sánchez, en cambio, el PSOE ha tenido en su historia más aciertos que errores y la presencia de Podemos se debe a un espacio sociológico que antes ocuparon IU o el PCE.

Por otro lado, Iglesias ha reprochado duramente a Sánchez que propugne una reforma del artículo 99 de la Constitución para desbloquear la formación de gobierno cuando ésta no sea posible.

A su modo de ver, es «poco serio y poco respetuoso con la Constitución» que el resultado de su «incapacidad para conseguir apoyos» sea proponer una reforma de las reglas del juego. En un sistema parlamentario, le ha dicho, la altura de un líder no se mide por sus votos, sino por su capacidad de llegar a acuerdos.