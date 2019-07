¿Qué pasará tras fracasar la investidura de Pedro Sánchez?

Tras las elecciones generales del pasado mes de abril se abrió un plaza de dialogo y pactos para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Sin embargo, todas esas negociaciones han sido en vano.

En primera votación que se celebró el pasado martes no hubo acuerdo. El socialista se quedó muy lejos de la mayoría absoluta que era necesaria, solamente obtuvo 124 'síes' (123 del PSOE y el del Partido Regionalista de Cantabria). Unidas Podemos, excepto Irene Montero, PNV, Bildu y Compromís decidieron abstenerse y PP, Ciudadanos, Vox, ERC, Junts per Catalunya y otras fuerzas votaron 'no'.

En la segunda sesión de este jueves, en la que solo necesitaba mayoría simple, Unidas Podemos ha vuelto a abstenerse. No hay acuerdo entre ambos partidos. Tampoco hay nuevo gobierno.

¿Qué pasa ahora que Pedro Sánchez no ha sido investido?

Empieza la cuenta atrás. Ahora que Sánchez no ha sido investido presidente, el Rey es el encargado de proponer un nuevo candidato tras hacer una ronda de consulta con los diferentes partido políticos. A partir de ese momento, hay 60 días más para pactar la investidura.

La fecha límite será el 23 de septiembre, si ese día no hay un acuerdo, la presidente del Congreso someterá a la firma del Rey el Decreto de disolución de las Cámaras y se convocarán de nuevos unas elecciones generales.