Lastra reprocha a Iglesias que no sepa cuáles son las competencias de Trabajo

La portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha reprochado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que no sepa cuáles son las competencias del Ministerio de Trabajo y le ha recordado que las políticas activas de empleo están transferidas a las Comunidades Autónomas.

En su discurso en el Pleno del Congreso minutos antes de la segunda votación a la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, Lastra ha criticado que Iglesias quiera conducir un coche «sin saber siquiera dónde está el volante».

«¿Quiere ustedes dirigir el Ministerio de Trabajo sin saber cuáles son la competencias?», le ha preguntado.

Lastra ha acusado al líder de Podemos de exigir «el control de la economía de este país», y de querer controlar los gastos y todos los ingresos: «los tributos, Inspección fiscal, la subsecretaría de Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal».

La portavoz ha asegurado que los equipos negociadores de Iglesias mantenían «una cosa en público y otra en privado» y esa proporcionalidad de la que hablaban, no la respetaban «y exigían controlar más de la mitad del gasto público. Y de ahí no se ha movido».

¿"A eso le llaman negociar?», ha dicho Lastra a Iglesias, a quien ha recordado que no ganó las elecciones y, por ende, no puede exigir la mitad de los gastos e ingresos.

«Nosotros queremos negociar de buena fe y no vamos a aceptar chantajes ni imposiciones», ha asegurado Lastra al tiempo que ha reprochado a Iglesias que se riera desde su escaño.

Lastra ha criticado que Iglesias reclamase dos tercios del área social, y para el ganador un tercio «y nosotros callamos para que las negociaciones salieran adelante».