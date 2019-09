Durante una visita oficial a Sevilla, la Reina Letizia ha protagonizado un momento tenso con un guardaespaldas.

Los hechos sucedieron mientras la Reina estaba saludando a los ciudadanos. Tropezó con un escalón y entonces abroncó a su guardaespaldas por no haberla avisado.

«Casi me caigo. No me has avisado del escalón. ¿Es que no has visto que ahí hay un escalón? ¿Eso es posible? Casi me mato», le espetó doña Letizia.