Sánchez quiere una mayoría «rotunda»

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado este miércoles que espera que el PSOE logre el 10 de noviembre una mayoría «rotunda» que «impida» a los otros tres grandes partidos, PP, Cs y Unidas Podemos, «bloquear» la formación de Gobierno.

Un día después de que la falta de acuerdo de los partidos llevase al Rey a no proponer de nuevo candidato a la investidura, con lo que el país se ve abocado a nuevas elecciones, Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, han tenido un bronco cara a cara con discursos que ya miran a la próxima cita con las urnas.

Casado ha arremetido contra Sánchez al señalar que el líder socialista sólo puede ofrecer la «incapacidad más fatua», la «inacción más solemne» y la «nada cosiforme».

Y le ha acusado de haber jugado estos cinco meses con los españoles porque quiso desde el primer momento elecciones..

Sánchez ha culpado del bloqueo político a la «falta de sentido de Estado» de Casado, la «irresponsabilidad» del presidente de Cs, Albert Rivera, y el «dogmatismo» del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha insistido por eso en que espera lograr esa mayoría rotunda el 10 de noviembre, mientras que Casado también ha apuntado a esa cita para señalar que el PP estará «a la altura» para poder «recuperar el rumbo de una nación» que a Sánchez «le queda grande».

«Para este viaje no hacían falta alforjas», le ha dicho Casado a Sánchez, a quien ha reprochado su «soberbia» y el «cerrojazo» de medio año que ha vivido el país, en el que solo han salido adelante «decretos de uso electoralista».

Para Casado, «quien no es capaz de gestionar su investidura difícilmente puede gestionar una nación como España». Por eso ha preguntado al presidente con qué autoridad va a pedir el voto cuando en estos meses solo ha logrado el apoyo de un diputado más (el del Partido Regionalista Cántabro) para su investidura.

Y cómo puede decir que quiere tener la confianza de los españoles «después de haber rechazado dos acuerdos de investidura a la derecha o a la izquierda», ha añadido.

De «miles de gobiernos» que se han formado desde abril «el único que ha fracasado ha sido usted», le ha dicho Casado a Sánchez, a quien ha acusado también de haber «traicionado a todos» y demostrar que «no es de fiar».

También con dureza ha respondido Sánchez a Casado, a quien ha recordado que el PSOE llegó al Gobierno tras siete años de Ejecutivos del PP con «recortes e injusticia social» y viendo a los dirigentes de ese partido «pasear por el Supremo» por sus casos de corrupción.

El 28 de abril los españoles, ha dicho Sánchez, votaron de forma clara por un Gobierno progresista «que no dependiera de los independentistas» y lo mismo hicieron el 26 de mayo.

Ha lamentado que los demás, incluido el PP, no hayan asumido «su responsabilidad ni el resultado electoral».

Entre abucheos de la bancada popular ha asegurado Sánchez que ha intentado la investidura y ha acusado a las otras tres grandes fuerzas de haber «bloqueado la formación del único gobierno posible».

Y a Casado le ha reprochado no haber «asumido su responsabilidad con sentido de Estado» y haber permitido un Gobierno en un momento como éste con retos como el enfriamiento de la economía, el «brexit» o la próxima sentencia del «procés».

«Cuando están en la oposición no reconocen la legitimidad del PSOE para gobernar», ha lamentado Sánchez dirigiéndose a los populares, antes de concluir una intervención en la que ha insistido en que el próximo 10 de noviembre espera una mayoría más rotunda para el PSOE para impedir al resto que bloqueen.