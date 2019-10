Torra llama de nuevo a Moncloa pero no logra hablar con Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado de nuevo este domingo al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero no ha podido hablar con él porque desde Moncloa le han asegurado que estaba reunido.

Tras no conseguir hablar con Sánchez este pasado sábado y haberle enviado una carta, Torra, según han indicado fuentes de la Generalitat, ha llamado este domingo a Moncloa para intentarlo de nuevo.

Según las mismas fuentes, en Moncloa le han respondido que el presidente del Gobierno estaba reunido y que no se podía poner, pero que tratarían de realizar el contacto más adelante.

Se repite así la misma secuencia de este pasado sábado, cuando Sánchez y Torra no llegaron a hablar por teléfono pero Moncloa hizo saber, a través de la prensa, que no se produciría esa conversación hasta que el presidente catalán no condenase «rotundamente» la violencia.