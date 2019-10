Albert Rivera rectifica y reconoce que ha fumado porros

Si existe un político de la primera fila nacional sobre el que abunden los rumores y las leyendas urbanas sobre aspectos de su vida privada este es, sin duda, Albert Rivera. No pocas voces lo han relacionado en ocasiones con el consumo de estupefacientes, algo que el presidente de Ciudadanos se ha ocupado de negar tajantemente, incluso acudiendo a los tribunales para defender su honor y su privacidad. Siempre había asegurado que jamás había sido consumidor de drogas. Siempre, hasta ahora.

Este pasado lunes el candidato a presidir el Gobierno por Ciudadanos tras las próximas elecciones generales del 10N acudió a El hormiguero de Antena 3, como ya han hecho otros líderes políticos que también concurrirán a los inminentes comicios a las Cortes. A preguntas de Pablo Motos Rivera pudo posicionarse sobre muchos temas de actualidad, pero al final de la entrevista saltó la noticia.

Las marionetas con forma de hormiga Trancas y Barrancas le preguntaron: «¿Ha probado usted los cigarrillos de la risa?». Lejos de escurrir el bulto o andarse con evasivas, Albert Rivera fue claro: «Sí, claro. Claro que los he probado. Hace mucho que no los pruebo, pero algún día de estos duros que pillas dices? ¡Ya tuviera yo ahora 18 años! Claro que los he probado».

Estas afirmaciones contradicen algunas de las expresadas en un pasado no tan lejano por el presidente de Ciudadanos, como en esta entrevista con Susanna Griso en la que narraba cómo vivía él y su familia el hecho de que se le relacionara con el consumo de cocaína, algo sobre lo que se mostraba tajante: «No me he drogado nunca».

Visto lo visto, las preguntas que quedan en el tintero son varias: ¿Mintió Rivera entonces? ¿Miente Rivera ahora? O tal vez es que Rivera no considere que los porros sean una droga. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el tema ha dado mucho que hablar en las redes sociales.

Estos son algunos de los comentarios suscitados.

Me imagino al equipo de Rivera y al Hormiguero: ?de Malú no se pregunta y de porros tampoco?. ?Hombre, una de las dos tenemos que hacerla? ?bueno, va, pues preguntar lo de los porros, él dirá que no?. ?Ah, eso no vale, preguntaremos por Malú?. ?Bueno, lo admitirá PERO MALÚ NO. https://t.co/PSnDCTfyR7 ? Pilar Eyre (@pilareyre) October 28, 2019

Lo único que ha dicho de verdad Albert Rivera en El hormiguero, es que fumaba porros. ? Maricarmen F (@mc_maricarmenf) October 28, 2019