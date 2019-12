ERC, Bildu y la CUP no acudirán a la ronda de consultas que abrirá el Rey para la investidura

Los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu ya han avanzado que, fieles a su costumbre, no acudirán a la ronda de consultas que abrirá el Rey con vistas a la sesión de investidura, y tampoco lo hará la CUP, que por primera vez tenía oportunidad de hacerlo y ha declinado esta opción.

La reelegida presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha acudido este miércoles al Palacio de la Zarzuela para dar cuenta al Jefe del Estado de la sesión constitutiva de la nueva Cámara surgida de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre y para entregarle la lista con los 19 partidos políticos que participarán en las consultas.

En esa lista, por tanto, no aparecen ni ERC, ni Bildu, que vienen 'plantando' a Felipe VI en la ronda de audiencias que realiza con los representantes políticos para constar si puede o no proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, pero tampoco la CUP.

En las últimas rondas de consultas del Jefe del Estado, ERC ha justificado su decisión de no ir en que su partido no reconoce a Felipe VI como interlocutor y como protesta contra el discurso que éste pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal del 1-O.

En la misma línea, Bildu sostiene que no acude a las reuniones con el Rey porque no son «súbditos» de una Monarquía que, según arguyen, representa el «mayor símbolo del carácter antidemocrático del Estado español».

De su lado, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha explicado este miércoles en rueda de prensa en el Congreso que no participará en la ronda de consultas con Felipe VI porque su partido no reconoce a la Monarquía como una institución democrática y porque no tienen que dar cuenta política de «nada» al Jefe del Estado.

Lo que sí harán es convocar una conferencia política, aún sin fecha, a la que invitarán a organización políticas de Madrid y de otros territorios para explicar cuál es la situación de Cataluña y ver de qué formas se pueden garantizar los derechos colectivos del pueblo catalán y del resto de pueblos del Estado.

Quien sí acudirá a la cita con el Jefe del Estado será la coalición Junts per Catalunya. En junio ya participó su portavoz parlamentaria, Laura Borràs, que ya participó de la ronda que Felipe VI abrió tras los comicios generales del pasado 28 de abril, aunque en esa ocasión lo hizo en sustitución del que era su cabeza de lista, Jordi Sánchez, ahora condenado por el Supremo por el proceso independentista de 2017.