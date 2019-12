Casado no apoyará a Sánchez porque ha elegido a «enemigos de la Constitución»

El líder del PP, Pablo Casado, ha reiterado este viernes que su partido no facilitará de ninguna manera la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque este ya ha elegido pactar con los «enemigos de la Constitución».

En el acto de aniversario de la Constitución en el Congreso, ha asegurado que su partido es «absolutamente incompatible» con cualquier alternativa que Sánchez pueda plantear con estos socios, en referencia a los independentistas, pero también ha criticado que pacte con Unidas Podemos, que defienden «la abolición de la monarquía».

El PP «no tiene que ver» con estos socios de Sánchez, según Casado, que ha recriminado que el candidato socialista ni siquiera ha contactado con ellos y ahora intenta «blanquear» ante la opinión pública sus negociaciones con ERC.

«No vamos a contribuir ni a alentarlos», ha afirmado Casado, sobre esta estrategia que cree que sigue Sánchez, en la que ha incluido también el «mandar» a los sindicatos a hablar con los políticos presos en las cárceles.

Ante esta actitud y después de haber sido excluidos de los contactos «no tenemos que opinar, sino censurar lo que está pasando», ha abundado, tras resaltar la «gravedad» de lo que sucede, ya que en ningún país del entorno europeo se negocia una investidura con quienes «intentan romper el orden constitucional».

Y Sánchez lejos de negar esta negociación, lo que hace es establecer un «cordón sanitario» al PP, ha recriminado Casado, quien ha reafirmado que su partido es «la única alternativa» a un Gobierno de Sánchez, para el momento en el que «falle, que fallará, si es que consigue salir adelante».

Casado ha constatado, con motivo de esta 41 aniversario de la Carta Magna, que la Constitución «es la solución a los problemas y no es el problema, como algunos pretenden indicar para basar sus debates internos», tras referirse a las planteamientos de reforma de Ciudadanos o de Vox.

Así, ha asegurado que el PP hará valer su minoría de bloqueo para que no se permita una reforma constitucional, y también hará valer el recurso previo de inconstitucionalidad para no permitir «ninguna reforma estatutaria» ni en Cataluña ni en el País Vasco que pueda romper el orden establecido por la Carta Magna.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha deseado que en estos tiempos «un tanto complejos» se pueda rescatar ese espíritu «de unidad, entendimiento y respeto» que representa la Constitución del 78 ya que no se debe perder «bajo ningún concepto», ha advertido.

Moreno ha dicho que «desde el sur» reclama la vigencia de estos 41 años de la Carta Magna «de convivencia, concordia y paz» y que los andaluces aspiran a seguir trabajando en este marco que es una «referencia nacional» y que ha sido una norma «muy útil» que ha contado con el respaldo «mayoritario» de los españoles.