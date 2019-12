Polvareda política por las palabras de Álvarez de Toledo sobre ETA y el momento político actual

Las afirmaciones de la portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre que el momento político actual es «más difícil» que la situación que se vivía «cuando ETA mataba», han levantado una importante polvareda política.

Álvarez de Toledo afirmó en una entrevista publicada este pasado domingo en 'El Correo' que «cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano», aunque señaló que «el momento político actual es más difícil» que el que se vivía entonces.

Las primeras críticas han sido las de la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez. A través de un mensaje en su perfil de una red social, Consuelo Ordóñez ha censurado las afirmaciones de Álvarez de Toledo. «¿Dónde estabas tú, Cayetana, cuando ETA nos mataba?», ha preguntado a la portavoz del PP en el Congreso.

«Me ciño a las palabras y explicaciones que ella ha proporcionado», ha afirmado Garrido, quien ha expresado su «respeto» hacia las opiniones de Álvarez de Toledo, aunque, pese a las preguntas de los periodistas, no ha aclarado si las comparte o no.

Me da igual que te refieras "en términos políticos". En términos políticos aquí se mataba a la gente precisamente por hacer política así que no me digáis que está sacada de contexto. Es la portavoz en el Congreso por el PP.