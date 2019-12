Sánchez pide la abstención al PP y el sí a C's si no quieren que dependa de ERC

El candidato a la investidura y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, que se abstenga y a la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, un voto afirmativo si no quieren que el futuro Gobierno dependa de la posición de ERC.

La portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, que ha comparecido en rueda de prensa tras las reuniones de Sánchez con Casado, primero, y con Arrimadas, después, ha subrayado que, si al líder del PP le «preocupa» la influencia que pueda tener el voto de ERC, puede evitarlo «del modo más simple, absteniéndose» y eso, ha dicho, es «compatible» con ejercer la tarea de oposición «al día siguiente».

A juicio de Lastra, si la situación es «tan dramática» como dicen los populares, no se entiende que no le pongan remedio, «a no ser que el objetivo sea mantener el bloqueo indefinidamente» o querer ir a unas terceras elecciones.

Además, a Arrimadas el PSOE le ha pedido que haga «lo que está en su mano para desbloquear» y, si el problema es el programa, le ha sugerido que diga cuál de los diez puntos del preacuerdo con Unidas Podemos es «incompatible» con sus principios.

Tras los encuentros de este lunes del presidente del Gobierno en funciones con Casado y Arrimadas, la portavoz comienza estemartes la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que es el único que ya les ha informado de que no irán al encuentro.

Ante la ausencia de Vox en las reuniones, Lastra ha dicho irónicamente estar «desolada».

La portavoz socialista ha subrayado la buena predisposición del resto de grupos, ha comentado que dejará para el final a los más pequeños y ha incluido en la ronda a ERC como grupo - hablará con el portavoz, Gabriel Rufián-, no como equipo negociador.

El grupo socialista, que se reunirá por primera vez con Bildu, ha comentado que será una primera toma de contacto para ver qué actitud traen a esta legislatura.

Respecto a Cataluña, la portavoz socialista no ha querido desvelar los detalles de la negociación con ERC amparándose en la discreción necesaria para que las negociaciones vayan a buen puerto.

En línea con Sánchez, Lastra ha insistido en que el acuerdo con ERC, si lo hay, «será público y estará sujeto a la seguridad jurídica, a las normas, a la ley y, por tanto, a la Constitución».

Lastra ha precisado que el acuerdo con ERC busca no sólo favorecer el desbloqueo de la investidura sino dar estabilidad a la gobernabilidad.

«No me voy a poner límites temporales», ha aseverado la también vicesecretaria general al hilo de si la investidura puede ser antes de que acabe el año. Lastra se ha remitido a la discreción para reiterar que el PSOE lo que busca es que haya gobierno «cuanto antes».

Sobre las palabras de la vicesecretaria de ERC, Marta Vilalta, de que el chantaje no va a funcionar en relación a quienes desde el PSOE presionan para firmar el acuerdo ya, Lastra se ha remitido al diálogo sobre Cataluña, algo que, ha dicho, han defendido «siempre» el PSOE y Unidas Podemos.

A la pregunta de si el PSOE tiene un plan B, Lastra ha insistido que este consiste en conseguir una investidura cuanto antes y para ello se celebrarán reuniones con todos los partidos políticos.