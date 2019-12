ERC rompe las negociaciones para la investidura hasta que el PSOE no se pronuncie sobre la sentencia de Junqueras

ERC no se volverá a reunir con el PSOE hasta que no se pronuncie sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha determinado que Oriol Junqueras debería haber sido reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de los comicios y gozado desde ese momento de inmunidad aparejada a esa condición.

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este jueves de que su partido no volverá a sentarse para negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez hasta que la Abogacía del Estado no se pronuncie sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras. «No está previsto que desde ERC nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que no sepamos lo que piensa el PSOE sobre esta sentencia y qué valoraciones hace, qué dice y qué hará la Abogacía del Estado», ha afirmado en una comparecencia frente al Parlament, después de que la Ejecutiva de ERC se haya reunido junto a diputados de la formación en la Cámara catalana.

Vilalta, que forma parte del equipo de negociación de ERC de la investidura, ha exigido al Gobierno que acate la sentencia del TUE de manera inmediata: «Ahora veremos si el Estado español cumple las sentencias judiciales como siempre dice que cumple».

Ha asegurado que no tenían ninguna reunión prevista con el PSOE para negociar la investidura y que no se convocará ninguna otra hasta saber la posición del PSOE y la Abogacía del Estado sobre Junqueras, ya que considera muy importante conocerla «para ver y demostrar que efectivamente se está abandonando el camino de la judicialización y optar de forma seria por la vía política». «Ahora más que nunca es el momento de recuperar la vía política y de hacer justicia», ha defendido, y ha insistido en que ERC batallará judicialmente la nulidad de la sentencia del 1-O y el cumplimiento de la sentencia del TUE. Asimismo, ha insistido en que el Gobierno debe «comenzar a demostrar la desjudicialización y que se emprende el camino de la vía política y, por tanto, se abandona el camino de la represión y la judicialización», y cree que esto lo debe hacer acatando y cumpliendo la sentencia sobre la inmunidad de Junqueras.

Preguntada sobre qué plazos da para que PSOE y Abogacía se pronuncien al respecto, Vilalta ha señalado que hay unos plazos jurídicos que ha dado el Tribunal Supremo ante la sentencia de Junqueras, mientras que ha dicho que el PSOE y el Gobierno pueden hacer valoraciones políticas «cuando quieran».

También se ha referido al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilita al presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre la que ha recriminado que se haya publicado el mismo día que la de Junqueras: «Han querido esconder otra vulneración de derechos flagrante».

Roger Torrent

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha añadido que la decisión de la justicia europea «marca un antes y un después» porque reconoce que se han vulnerado los derechos de Junqueras y de sus electores.

Por eso, ha exigido a las instituciones del Estado que cumplan la sentencia: «No entenderíamos que aquellos que se han pasado meses, por no decir años, diciendo que se deben cumplir las leyes ahora incumplieran una sentencia tan contundente».