La justicia belga reconoce la inmunidad de Puigdemont y Comín y suspende la euroorden

La justicia belga suspende la euroorden contra Carles Puigdemont y Toni Comín por su condición de eurodiputados y, por tanto, gozar de inmunidad.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha destacado este jueves que la justicia belga ha suspendido su euroorden y la del exconseller Toni Comín, y les ha reconocido que tienen inmunidad como eurodiputados.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law