2019: el año con menos muertos en las carreteras de España desde que hay registros

El año 2019 ha finalizado con 1.098 fallecidos en carretera, una cifra que, como ya preveía la Dirección General de Tráfico (DGT), supone el mínimo histórico de víctimas mortales en esta materia, así como la primera vez en la historia desde que hay registros que se cierra un año sin víctimas en autocar en vías interurbanas.

Así lo ha anunciado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, durante la rueda de prensa del balance de Seguridad Vial, que se ha celebrado este jueves en la sede de la DGT.

El titular del Interior, ha señalado que los 1.098 fallecidos en accidente de Tráfico el año pasado son 90 menos que el año anterior, es decir, un 7,6% menos. También bajan los heridos en estos siniestros, que pasan de los 4.569 de 2018 a los 4.395 que se han contabilizado en 2019 (un 3,8% menos).

En cuanto a las causas de esta mejoría en las cifras, Grande Marlaska ha dado «importancia» a la bajada de fallecidos durante los meses de verano (46 menos que en 2018), que durante 37 días del año pasado se contabilizaron 0 fallecidos y que la siniestralidad en vías secundarias ha descendido un 9,5% --pasando de 884 en 2018 a 800 en 2019--. El ministro ha recordado que este último dato «siempre había supuesto un porcentaje importante en la cifra final de muertes» anuales en carretera.

En este sentido, ha destacado la incidencia «determinante» y «positiva» de la reducción de la velocidad máxima de 100 a 90 kilómetros por hora en estas carreteras. Según ha explicado, en aquellos tramos donde se ha aplicado esta nueva medida se han reducido las víctimas en un 9%, mientras que aquellos en los que la velocidad máxima ya estaba limitada a 90 kilómetros por hora, ha bajado un 2%.

Durante su intervención, el ministro también ha puesto el foco en otras cifras, como que las franjas de edad que más siniestralidad han registrado son las de entre 45 y 54 años y la de 65 o más, que las salidas de vía sigue siendo la principal causa de muerte en carretera (432 del total) y que mientras se va reduciendo la cifra de víctimas que viajaban en turismo --de 598 en 2018 a 505 en 2019--, han aumentado los muertos considerados del colectivo vulnerable.

Aumentan los motoristas fallecidos en 2019

Tal y como ha indicado Grande Marlaska, de los 1.098 fallecidos, 420 forman parte de este colectivo y, aunque los peatones fallecidos se hayan reducido en 22, sumando un total de 115 víctimas; se han contabilizado 40 muertes de ciclistas (cuatro más que el año anterior) y 264 de usuarios de motocicleta, que son 47 más que en 2018.

Este último dato preocupa espacialemente al ministro, quien ha recordado que su departamento prepara para este año varias medidas destinadas de forma específica a estos usuarios. En concreto, se ha referido a su intención de promocionar el airbag para motoristas y los cursos de conducción segura, así como actuar en tramos de alta siniestralidad. Tal y como ha señalado, ya se han fijado 100 de éstos en los que se «trabajará de forma efectiva y directa» sobre la «adecuación de infraestructuras, regulación y mayor control.

Sobre este colectivo, la DGT también ha destacado que 11 de ellos no llevaban casco. Tampoco lo hacían 16 de los 40 fallecidos en bicicleta, mientras que 116 usuarios de turismo, el 20% de las víctimas en este vehículo, no llevaban puesto el cinturón. «Parece algo dificil de comprender que no sea ya intuitivo el hecho de ponerse el cinturon de seguridad», ha lamentado Grande Marlaska, antes de recordar que este sietema de seguridad podría haber reducido las muertes registradas por este motivo en un 50%.