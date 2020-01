Bassa (ERC): «Me importa un comino la gobernabilidad de España»

La diputada de ERC, Montse Bassa, ha asegurado que «me importa un comino la gobernabilidad de España». No obstante, ha explicado que su formación se abstendrá. «Si queremos resolver el conflicto político necesitamos esta empatía, desde la gestión de la impotencia y de la rabia hoy votamos esta asbtención para darle una oportunidad al diálogo y reivindicamos la libertad de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia».

Bassa ha hablado como una familiar de una presa política catalana y ha explicado el tiempo que le han «robado», poniendo como ejemplo de forma emocionada el día de Reyes. En este punto, ha instado a Pedro Sánchez a cambiar las leyes y ha recriminado que si hay presos políticos es porque los políticos españoles quieren.

Además, ha acusado al PSOE de ser «cómplice de la gran mentira sobre la violencia en Cataluña». La hermana de Bassa, Dolors Bassa, está en la cárcel. Pese a todo ello, ha asegurado que «me importa la gobernabilidad de España». «La indignación me haría votar no a un PSOE cómplice, pero cuando visito al puto cristal a Dolors (...) siempre me sonríen a mi rabia y me recuerdan que nosotros queremos construir una república independiente desde la cordialidad con España».

La intervención de Bassa ha sido interrumpida en varias ocasiones por la oposición y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedir silencio en varias ocasiones.