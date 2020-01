Abascal exige a Sánchez que «traiga detenido al golpista Puigdemont como él mismo prometió»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que traiga detenido a España al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y que detenga al actual presidente, Quim Torra, condenado a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia.

«Exigimos al Gobierno de España que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presidente del Gobierno que, como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont», ha insistido Abascal este domingo frente al Ayuntamiento de Madrid, durante la concentración convocada por la plataforma España Existe, próxima a Vox, en los ayuntamientos de España para reivindicar la identidad de España frente a un Gobierno «en manos de separatistas».

Miles de personas han asistido a estas convocatorias frente a multitud de consistorios, ataviados con banderas de España. La concentración más relevante ha sido la de Madrid, dondeAbascal ha procedido a la lectura de un manifiesto, que también se ha reproducido en el resto de movilizaciones convocadas por España Existe.

Durante su intervención, Abascal también ha reclamado a Sánchez que detenga a Quim Torra. «Dentro de España cabemos todos, todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este gobierno en países hispanoamericanos», ha dicho el presidente de Vox, mientras se oían gritos de «Puigdemont a prisión» y «Torra a la mazmorra».

El manifiesto insiste en la existencia de una España que «no siente vergüenza de su identidad» y que «no rechaza ni su épica ni su historia». «Nos concentramos para exigir al gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad», ha expresado Abascal.

«Lo que hoy nos une no son ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de unas ideas de un laboratorio. Tenemos una historia forjada por generaciones pasadas y presentes que debemos guardar y proteger para las generaciones futuras», prosigue el manifiesto leído por el líder de Vox.

Asimismo, la formación ha hecho un llamamiento a votantes de todos los partidos, también de formaciones históricamente de izquierdas (a su juicio, «los más estafados"), «en defensa de la concordia nacional», dado el momento de «profunda descomposición y crisis» que vive el país.

Y es que, en su opinión, «una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España». «No hay gobierno nacional ni entidad supranacional que pueda usurpar lo que pertenece a todos y cada uno de los españoles, nuestra patria», ha exclamado Abascal, que ha finalizado la lectura del texto recordando que «España existe y existirá» y con un «viva el rey, viva España». El himno de España ha cerrado el acto.