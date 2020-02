Día Mundial Contra el Cáncer: Historias que hablan de vida

El Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra este martes 4 de febrero, ha llenado las redes sociales de historias que vale la pena contar. La primera, la de Helena, y su recuerdo del día que terminó su última sesión de quimioteria, y de las ganas de vivir que le hicieron ganar.

Hoy 4 de febrero, es el día mundial de la lucha contra el cancer y vengo a recordar el día que termine mi última sesión de quimioterapia, de vd que qué alegria me entró al escuchar el pitido de la bomba?,DEMOSTREMOS QUE SE PUEDE ?????? #Misganasganan #DiaMundialContraElCancer pic.twitter.com/kqWtwj3g7y ? Elena Huelva (@elenahuelva02) February 4, 2020

O la de Jimena, quien en su blog recuerda que el recuerdo de la lucha contra su enfermedad dejó «marcas grabadas en mi piel que me invitan a disfrutar de quienes me rodean, a no malgastar mi tiempo en tonterías y a sonreír porque cada día es un regalo».

Hay cosas más importantes que tu equipo gane o pierda... En días como hoy la vida gana por goleada... #DiaMundialContraElCancer #FelizMartes #cancersurvivor #donamedula EL DERBI Y LAS FECHAS https://t.co/F7jr3I9KsU? ? JimenaBS (@14ximenabs) February 4, 2020

Asimismo, numerosas organizaciones y colectivos de todo tipo se han sumado a este día mundial con mensajes para los enfermos, sus familias, y también para toda la sociedad en su conjunto.

Muchos casos de cáncer se detectan demasiado tarde, cuando es más difícil tratarlos con éxito. El diagnóstico temprano salva vidas. Más información de la @opsoms en el #DíaMundialContraElCáncer: https://t.co/zOowzLf6qM pic.twitter.com/ZQCyHGGah1 ? Naciones Unidas (@ONU_es) February 4, 2020

Hoy es el #DíaMundialContraElCáncer, una enfermedad que padecerán este año más de 277.000 personas, pero cuya supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años. El @CNIO_Cancer ha creado una campaña para atraer a científicos gracias a donaciones.https://t.co/2T4Sx2cgOq ? RTVE (@rtve) February 4, 2020

El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en la Unión Europea. "Estamos luchando juntos contra algo que nos afecta a todos, porque nadie está a salvo de esta lotería", conoce la historia de la eurodiputada polaca @JaninaOchojska ? #DíaMundialContraElCáncer pic.twitter.com/MnKhBMLd3C ? Parlamento Europeo (@parlamentoUE) February 4, 2020

Y dado que los científicos son una pieza fundamental en la posible resolución del rompecabezas del cáncer es de obligado interés reservarles un espacio acorde a su importancia. En este sentido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha compartido en Twitter un interesante hilo, en el que plasman diversas líneas de investigación encaminadas a combatir en la guerra contra el cáncer.

Hoy, #DiaMundialContraElCancer, te contamos algunas de las líneas de investigación del CSIC para combatir este conjunto de enfermedades caracterizadas por un crecimiento celular anormal con el potencial de invadir o extenderse por otras partes del cuerpo 👇 pic.twitter.com/OGbzvo9v2I — CSIC (@CSIC) February 4, 2020

Investigadores españoles descubren que una proteína asociada al alzhéimer tiene un efecto protector capaz de frenar la progresión del cáncer cerebral, o glioma

?? https://t.co/SWArld3Kp0 pic.twitter.com/pCcxDPCJzG ? CSIC (@CSIC) February 4, 2020

Las células malignas (metastásicas) emplean de manera perversa los mecanismos de las células sanas y hacen que el cáncer sea difícil de derrotar. Nuevos estudios sobre la metástasis vislumbran la posibilidad de convertir el cáncer en crónico pero no letal??https://t.co/Qslo8ysdnT ? CSIC (@CSIC) February 4, 2020

Ángela Nieto (@NietoAngela) ha observado que las proteínas que dan a las células su capacidad de movimiento en el desarrollo embrionario se apagan cuando finaliza ese proceso. Pero esa capacidad puede reaparecer entre las células de un tumor, que podrán viajar hasta otros órganos pic.twitter.com/LFf3LR7IxU ? CSIC (@CSIC) February 4, 2020

Investigadores del CSIC desarrollan nanocápsulas de carbono para la radioterapia contra el cáncer. Contienen átomos de samario para destruir células tumorales de forma localizada. Se han probado en ratones. Es un estudio de @icmabCSIC e @icn2nano

??https://t.co/xZv0tSlTTd pic.twitter.com/wWW2N090ZM ? CSIC (@CSIC) February 4, 2020

Investigadores del CSIC desarrollan microdispositivos que distinguen las células tumorales de las sanas La nueva tecnología podría mejorar el diagnóstico de enfermedades como el cáncer y medir la eficacia de fármacos ??https://t.co/fZNV1Fdn63 pic.twitter.com/xBi6v83i4J ? CSIC (@CSIC) February 4, 2020

Descrito un nuevo mecanismo celular implicado en la progresión del tumor cerebral más agresivo Las células del glioblastoma ?vampirizan? las neuronas y causan una reacción que acelera la neurodegeneración, según muestra un estudio de @InstitutoCajal ??https://t.co/ysKALv4scR pic.twitter.com/JehzHfwPmY ? CSIC (@CSIC) February 4, 2020