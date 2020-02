Montero recalca que las «soluciones imaginativas» para Cataluña «no pasan por la autodeterminación»

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha aclarado que las «soluciones imaginativas» a las que se refirió tras la constitución de la mesa de diálogo con Cataluña «no pasan por la autodeterminación».

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha asegurado que «cuando las posiciones» entre las dos partes «son tan encontradas la respuesta no puede ser binomial». «Ya sabemos que por una parte sí y por la otra va a ser siempre no», ha añadido.

En este contexto, la ministra ha llamado a «explorar dentro del diagnóstico» que sea común «cuáles han sido las cuestiones» que han llevado a la situación «de desapego» y a la «sensación» por parte de los independentistas «de que España no los considera».

«Todas esas cuestiones deberíamos analizarlas porque probablemente encontremos ahí áreas en las que podamos encontrar juntos. A eso me refería con de soluciones imaginativas que no pasan por autodeterminación si o no que es la pregunta que permanentemente tenemos encima de la mesa, y que la respuesta está muy clara: por una parte si y por otra parte no», ha apuntado.

En esta línea, Montero ha dejado claro que ninguna de las dos partes va a abandonar su posición y por eso ha llamado a «avanzar por otros caminos». «Y tienen que ser imaginativos, porque hoy por hoy no ha habido en la historia de este país una vía que nos haya permitido recorrerla tan bien», ha zanjado.

Preguntada sobre si una de esas soluciones sería el pacto fiscal, Montero ha opinado que «hay una aspiración no expresada por parte de Cataluña» en las «cuestiones relativas a la financiación». Con todo, a su juicio «tiene que haber una solución integral».

«Tiene que haber una solución global. Ninguna solución por si sola puede dar satisfacción a una situación enquistada después de tanto tiempo de falta de diálogo que ha ido polarizando los sentimientos en Cataluña», ha apostillado.