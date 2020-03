La madre de la niña con coronavirus: «Me parece inmoral mandarla al colegio sin saber su estado»

Una niña de 4 años del colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid ha sido contagiada por coronavirus, después de que sus padres hayan dado también positivo en COVID-19. El padre de la menor realizó un viaje a Bérgamo, donde contrajo la enfermedad. A su regreso, su mujer empezó a tener síntomas y el lunes dieron positivo.

Este martes, la madre de la pequeña ha escrito una carta que se ha difundido en los grupos de padres del colegio para explicar y aclarar los sucedido.

Por su parte, el centro ha repartido productos antisépticos escolares en todas las aulas como medida de prevención tras confirmarse que una alumna había contraído la enfermedad. Así lo ha detallado en una circular remitida a la comunidad educativa para informar de las medidas adoptadas, siguiendo el protocolo de las autoridades sanitarias.

En concreto, se informará a la comunidad educativa de los protocolos en reuniones y se han dado instrucciones para reforzar el lavado de manos, una de las principales medidas preventivas ante el virus. Para ello, se reforzará también la desinfección de zonas y materiales «especialmente sensibles» y se han colocado en las aulas productos antisépticos, con modelos específicos para escolares.

Puede leer aquí la carta íntegra:

«Hola a todos, somos los afectados!!

Estamos afortunadamente en casa y bien. Nos sentimos aterrados, y en shock y lamento muchísimo, que me haya pasado y espero que nadie mas se afecte por nosotros. No he podido escribir antes, llevo un día tremendo.

Ha sido así:

- Mi marido regreso de Italia, desde Bérgamo el sábado 22 febrero

En su casa y en su empresa, no hay contagios y siguen sin haberlos

- Me empecé a encontrar mal el martes: dolor de garganta, paliza, diarrea, dolor en el pecho

Mi marido, como una rosa.

- Llamé a 112 y me dijeron que como el estaba asintomático que fuese a mi médico

- El viernes febrícula, volví a llamar el sábado. Finalmente, nos han hecho la prueba a Fede y a mí, el domingo, se negaron a hacérselo a mi hija, porque según ellos, los niños no lo pillan

- El lunes, doy resultado positivo, me lo comunican por la mañana

Me dicen que mande a la niña con algún familiar y al colegio porque está asintomática

-Les pido, les ruego que le hagan la prueba porque me parece inmoral mandarla a algún sitio sin saber su estado

- Está tarde a las 18, confírman que también es positivo

En cuanto al estado de salud:

- Mi hija ha empezado hoy con tos

- Mi marido hoy ha tenido febrícula y ya se encuentra bien y tos seca

- Yo, solo me ha quedado tos

En cuanto supe nuestro positivo, avisé a todos: trabajo, amigos, vecinos...

-Quiero deciros que el comportamiento de Gloria (directora del colegio) ha sido excepcional, a nivel humano y como responsable del centro

Ha llamado a Sanidad, epidemiologia...ha movido todo lo que se podía. Por eso, se ha adelantado con todos los comunicados, pero no podía decir nada más porque hasta esta tarde no lo hemos sabido».