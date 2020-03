El Ejército, a disposición del Gobierno para lo que requiera el estado de alarma

Las Fuerzas Armadas están preparadas para responder a cualquier disposición que requiera el Gobierno con el decreto de declaración del estado de alarma que aprobará este sábado el Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su comparecencia, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la movilización de todos los recursos del Estado para proteger la salud de los ciudadanos. «Recursos económicos y sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos», ha subrayado Sánchez.

El Ministerio de Defensa ha apuntado durante los últimos días que no contemplaba la movilización de las Fuerzas Armadas porque España aún no estaba en ese escenario. Sin embargo, desde el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire recuerdan que sus efectivos están siempre en servicio para cualquier decisión del Gobierno.

La declaración del estado de alarma no prevé intervenciones específicas de las Fuerzas Armadas, lo que no quiere decir que tales circunstancias no incidan también en la Administración Militar, según subraya el Ministerio de Defensa.

En esas circunstancias el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Estados de Alarma, de Excepción y de Sitio, y designará la autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan.

Fuentes del Ministerio de Defensa insisten en no adelantar acontecimientos hasta que el Consejo de Ministros dé este sábado luz verde al decreto de convocatoria del estado de alarma. Eso sí, desmienten que sean realidad las imágenes que muestran supuestos convoyes militares entrando en Madrid y que circulan por redes sociales.

En cualquier caso, las Fuerzas Armadas cuentan con medios para colaborar con las autoridades civiles. Por ejemplo, tienen la posibilidad de levantar en un tiempo récord hospitales de campaña con todos los servicios disponibles.

Una de las principales unidades a las que podría recurrir el Gobierno es la Unidad Militar de Emergencias (UME), que cuenta con capacidades biológicas y NBQ. Desde la unidad han señalado a Europa Press que no cuentan con una orden concreta sobre el estado de alarma, pero están preparados continuamente para aportar sus capacidades cuando sea necesario.

A la vez, la UME ha trabajado durante los últimos días en extremar las medidas de seguridad frente al coronavirus para mantener siempre el máximo de sus capacidades, adoptando todas las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad y reforzándolas con algunas instrucciones propias.

Por su parte, el Ejército de Tierra disolvió la Agrupación Hospital de Campaña el mes de junio del pasado año, pero distribuyó sus capacidades a las Agrupaciones de Sanidad nº 1 y nº 3 y ahora cada una de ellas es capaz de desplegar una Formación Sanitaria de Tratamiento de capacidad ROLE 2E.

Esto supone que cuentan con medios para hospitales de campaña que pueden acometer cirugía primaria, cuidados intensivos, TAC, laboratorio o telemedicina, entre otros.

Pero además, en España hay dos hospitales militares, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid y el Hospital General de la Defensa en Zaragoza. La planta 22 del Gómez Ulla acoge la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en materia de contaminación NRBQ.