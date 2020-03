El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha dado positivo en coronavirus este lunes. «Me he hecho el test del Covid-19 y he dado positivo en la enfermedad. Estoy en la Casa dels Caninges donde me instalé ayer previamente», ha explicado.

#President @QuimTorraiPla: "M'he fet el test del #COVID19 que ha donat positiu de la malaltia. Els parlo des de la Casa dels Canonges on ahir em vaig instal·lar preventivament" ? Govern. Generalitat (@govern) March 16, 2020