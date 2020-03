Pedro Sánchez: «Necesitamos ganar tiempo para reforzar el sistema de salud»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compadecido en rueda de prensa telemática este sábado para explicar las novedades sobre el brote de coronavirus en España. Sánchez, ha destacado que el objetivo esencial de las medidas adoptadas consiste en «conseguir el tiempo necesario» para mejorar en la contención de la propagación del coronavirus. El objetivo es «mejorar la preparación» del sistema sanitario y que «la ciencia encuentre tratamientos eficaces y vacunas» que acaben con el COVID-19.

«Nosotros vamos a tratar que estas medidas acaben cuanto antes, aunque también es importante el compromiso de los ciudadanos. A mi no me cabe duda de que más pronto que tarde venceremos al virus», ha señalado. También ha indicado que es necesario que «cuando empecemos a recuperar nuestro día a día estemos protegidos, hasta que se cree la vacuna. Por este motivo es importante que tengamos equipamiento, como mascarillas, para que no haya un rebrote».

El presidente ha pedido a los ciudadanos que se prepare emocionalmente para el final de la próxima semana porque «llegarán días muy duros». Aunque también ha valorado que «estos siete días nos han cambiado, han cambiado nuestra forma de valorar lo importante» y que «esta desgracia está sacando lo mejor de nosotros mismos».

Respecto al material sanitario, ha indicado que «vamos a distribuir mascarillas, un total de un millón trescientos mil, y los test rápidos ya están en marcha. Además, quería anunciar que el Ministerio de Sanidad y de Industria están garantizando la producción de estos materiales en España». «En España se realizan entre 15.000 y 20.0000 test de PRC diarios y estamos cerrando una operación para comprar seis millones de tests», ha añadido.

Al analizar las medidas tomadas hasta el momento, el presidente ha señalado que España ha seguido las recomendaciones de la OMS y de los expertos internacionales. «Hemos aplicado la estrategia de tratar de contener el virus y frenar su propagación con un objetivo: conseguir tiempo. Tiempo para reforzar el sistema de salud que y la ciencia encuentre fármacos efectivos», ha detallado.

España se encuentra entre los países más afectados, con actualmente 25.000 contagiados y 1326 fallecidos. En este sentido, ha recalcado que «el riesgo está en todas partes, de ahí el confinamiento general», aunque ha especificado que «el daño se concreta en determinados lugares, el impacto de la infección no es uniforme en todo el territorio español. Donde hay más afectados es en Madrid y, a continuación, en Cataluña y en el País Vasco».

El presidente también ha hecho mención al «golpe económico, laboral y financiero sin precedentes», que supone esta crisis pero ha asegurado que desde el Gobierno se han tomado las medidas necesarias.