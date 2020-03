El Congreso da luz verde a prorrogar el estado de alarma quince días más

El Congreso ha autorizado esta noche prorrogar el estado de alarma decretado por el Gobierno para afrontar la crisis del coronavirus hasta el próximo 11 de abril con el respaldo mayoritario de todos los grupos, salvo las formaciones independentistas, que se han abstenido.

Han votado a favor de la prórroga el PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), UPN y Foro, mientras que se han abstenido ERC, EH-Bidu, Junts per Catalunya, el BNG y la CUP, sin ningún voto en contra.

Debido a las especiales condiciones derivadas del confinamiento para evitar la expansión del COVID-19, al pleno que ha debatido la prórroga solo han acudido 43 diputados en representación de todos los grupos, salvo JxCAT, CC, NC y PRC, y los demás han votado telemáticamente.

Así, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado la autorización de la prórroga tras comunicar el número de votos presenciales, a los que se suman los emitidos a distancia, que han dado un resultado de 321 afirmativos y 28 negativos.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en su intervención que desde que estalló la crisis del coronavirus no ha habido «ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo momento en el que este Gobierno y todas las administraciones autonómicas y locales hayan dejado de actuar». También volvió a apelar a la unidad de todas las fuerzas políticas, como ya hizo la semana pasada.

Apoyos

El Pleno del Congreso validó los tres reales decretos-ley de medidas económicas con ayudas a empresas, trabajadores y familias que pretenden paliar el impacto negativo de la crisis, aunque la mayoría de los partidos las ven insuficientes.

La mayoría de los partidos políticos, entre ellos PSOE, PP, UP, Cs, ERC, JxCAT, PNV, Compromís, Más País y Foro Asturias, apoyaron los decretos leyes que defendió la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para que se adopten medidas «urgentes de estabilización» y para que una vez superado el COVID-19 la recuperación económica sea rápida. Sin embargo casi todos los partidos reclamaron más medidas para los autónomos, para las empleadas del hogar que se quedaron sin ingresos o para los que no pueden pagar el alquiler, además de que el PP y Vox pidieron rebajas de impuestos y no acometer la reforma fiscal que contemplaban los Presupuestos.

Casi todos reclamaron ir más allá y así, desde Unidas Podemos, que pidió medidas de alquiler y profundizar en el apoyo a los autónomos, o ERC, que reclamó una renta de confinamiento, una modificación de la regla de gasto o de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y Más País, que solicitó un Plan Marshall de inversión, hasta la CUP, EH Bildu o BNG, que coincidieron en reclamar nuevos impuestos a las grandes fortunas.

El Gobierno promete informar cada semana

La única propuesta que se ha aprobado lleva la firma del PNV y compromete al Gobierno, como ya prevé la ley, a remitir semanalmente al Congreso "información documental estructurada" de las distintas medidas adoptadas, valorando la eficacia de cada una de ellas para contener el Covid-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social.

De hecho, en su primera intervención en el debate, Sánchez ya anunció que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá semanalmente ante la Comisión de Sanidad del Congreso que, mientras dure la alarma, funcionará como la comisión de seguimiento de la crisis que el PP llevaba dos semanas reclamando.