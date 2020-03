Preocupación por la saturación de las UCI, algunas al máximo de su capacidad

La preocupación del Ministerio de Sanidad es ahora evitar que las UCI de los hospitales españoles se saturen de pacientes ingresados por coronavirus. El doctor Fernando Simón ha asegurado este domingo que el riesgo de los próximos días es que algunas superen en las próximas jornadas el límite de su capacidad.

Según ha detallado en rueda de prensa, hay seis Comunidades Autónomas que tienen sus Unidades de Cuidados Intensivos al límite de su capacidad -no ha concretado cuáles- y otras tres que crecen hacia su límite máximo. Simón ha dicho que él no quiere dar datos específicos, que deja eso a la elección de cada comunidad autónoma, pero sí ha asegurado que ahora trabajan para que éstas no se saturen y aliviar la presión.

Simón ha valorado que las nuevas medidas anunciadas este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que persiguen es corregir el número de contagios, de nuevos casos que sean susceptibles de requerir UCI, y así «dar margen a que estas unidades puedan ir dando altas».

El responsable sanitario ha destacado que, pese a que la epidemia es «muy probable» que esté evolucionando correctamente porque «son datos alentadores que tengamos cerca del 20 de casos dados de alta», hay varias CCAA al límite de su capacidad, ha insistido.

En algunas comunidades, como Madrid, ha bajado el número de nuevos casos y fallecidos. En este sentido, Simón ha precisado que los pacientes que se encuentran ingresados enlaces las UCI pasan allí un periodo relativamente largo, el ingreso se dilata en el tiempo, y eso es lo que está preocupando en estos momentos. Y es que ante la llegada de nuevos casos podría producirse una saturación.