Fernando Simón, desde su casa en cuarentena: «No son necesarias nuevas medidas»

El doctor y director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha intervenido este martes, desde su casa, en la rueda de prensa diaria del Comité Técnico de Gestión del coronavirus, para hablar sobre su estado de salud, tras dar positivo en coronavirus, y hacer una valoración de las cifras diarias, después de que este martes se haya registrado un nuevo incremento en España de la cifra de fallecidos, con 849. Pese a ello ha asegurado que no es necesario que se tomen nuevas mediadas.

Sobre su estado de salud, Fernando Simón ha asegurado que se encuentra, «afortunadamente, muy bien» y que se mantiene en cuarentena dentro de su propia en casa, dentro de una habitación.

El director del Centro de Alertas Sanitarias ha valorado que las cifras más altas de este martes se deben a que «hemos pasado un fin de semana, cuando la notificación de casos suele estar algo por debajo de lo real, con algo de retraso. Teniendo esto en cuenta, entendemos que los datos de hoy no son tan acusados y que las tendencias se mantienen tal y como estábamos hablando en los últimos días», estables.

El doctor Simón ha insistido en que los cambios en las tendencias se observan en varias comunidades autónomas desde los días 24 o 25 de marzo, debido a las medidas implantadas en el estado de alerta para frenar el avance del virus.

Simón, desde una habituación de su casa, ha opinado de manera telemática que en estos momentos «no son necesarias nuevas medidas, no podemos pretender tomar nuevas medidas sin ver el impacto que están teniendo las ya tomadas». En este punto, Simón ha advertido de que «esto no es una carrera para ver a quién se le ocurre una nueva medida Ahora mismo no son necesarias».

«España ha conseguido reducir muy considerablemente lo que se habría registrado según los modelos. Los modelos no pueden incluir todas las complejidades que realmente pasan. Por ahora los efectos que observamos en España van en buena dirección. No todos los países muestran buenos resultados. Tenemos que seguir siendo muy prudentes, porque los datos llevan cierto retraso», ha concluido.