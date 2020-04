El Gobierno, sobre la no suspensión de impuestos: «Necesitamos ingresos»

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles, sobre la no suspensión de la recaudación de impuestos como el IRPF, que España necesita esos ingresos porque los gastos públicos, como lo sueldos de los sanitarios y de los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado, «no desaparecen».

«Esta situación es excepcional pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos (...) No podemos abandonar el funcionamiento normal del sector público», ha insistido Calviño en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

En cuanto a las demandas del mundo empresarial para que el permiso retribuido por paralización de la actividad no esencial lo pague el Estado, Calviño ha indicado que, aunque comprende la reclamación, el Estado, el sector público, no puede reemplazar al conjunto de la economía».