Torra apuesta por alargar el confinamiento total y luego obligar a llevar mascarilla

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apostado por mantener el «confinamiento total» por el brote de coronavirus al menos 15 días más y, posteriormente, empezar a levantarlo paulatinamente con una «política de test masivos» y obligando a la población a llevar guantes y mascarillas en el espacio público.

En una entrevista en RAC1, Torra ha insistido en que no se puede ir a segundas residencias esta Semana Santa para no sobrecargar hospitales comarcales y ha animado a los municipios a que blinden los accesos por carretera.

Torra ha advertido de que «el margen de rebrote es peligrosísimo» y que «peor que un confinamiento es un segundo confinamiento».

«Sin una política de test masivos que nos permita saber en qué situación se encuentra la ciudadanía es muy difícil plantearse un desconfinamiento», ha subrayado.

Dado que el sistema sanitario catalán está «al 10 por ciento del colapso», Torra ha subrayado que la Generalitat pide prorrogar «15 días más» el confinamiento total, sin descartar que se pudiera alargar hasta después del puente del 1 de mayo.

Y ha insistido en que para planificar un proceso de reversión del confinamiento la «clave» son los «test masivos» para poder «conocer la situación real» de la ciudadanía, sin los cuales es una «temeridad» levantar el confinamiento.

Torra ha destacado la «epopeya» que ha supuesto para la Generalitat salir al mercado internacional a buscar material sanitario y ha asegurado que él mismo se pasó «un día entero buscando batas».

Pero en estos momentos ha asegurado que Cataluña tiene «stock suficiente como para que los profesionales sanitarios estén cubiertos» y que, además, entre el 14 de abril y el 11 de mayo las farmacias recibirán «14 millones de mascarillas» para la ciudadanía.

El presidente catalán ha afirmado que, una vez se levante el confinamiento total, querría que «el uso de guantes y mascarillas sea obligatorio en el espacio público».

Torra ha discrepado de la percepción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha afirmado en el Congreso de los Diputados que «el incendio que desató la pandemia comienza a estar bajo control».

«No lo veo así, no me parece que estos mensajes se tengan que dar en estos momentos, sinceramente, la situación es crítica, las ucis están como están, no nos podemos permitir bajar la guardia», ha remarcado.