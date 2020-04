Sánchez advierte que el confinamiento continúa y «únicamente ha terminado la hibernación de la economía»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que el confinamiento no ha terminado y no ha descartado aumentarlo si es necesario para hacer frente al coronavirus. Sánchez ha comparecido este domingo en rueda de prensa, tras la reunión telemática con los presidentes autonómicos.

El presidente ha puntualizado que no estamos entrando en la segunda fase, de desescalada, y ha subrayado que continúa el confinamiento general; «únicamente ha terminado la hibernación de la economía».

Además, ha señalado que van a aplicar marcadores para medir la capacidad de respuesta al virus y la del sistema de salud. «Si no mejoran los datos se mantendrán o aumentarán las restricciones. Por eso la desescalada, que comenzará como pronto de dos semanas, va a ser progresiva y muy cautelosa».

No obstante, ha precisado que para las personas que reanuden su actividad este lunes o este martes, en el caso de las comunidades donde el día 13 es festivo como Baleares, no será lo mismo. En este sentido, ha advertido que quienes presenten el menor síntoma o hayan estado en contacto con contagiados no podrán ir, así como tampoco las personas más vulnerables. También ha señalado que habrá que ir protegidos.

En este punto, ha señalado que el Gobierno va a garantizar que se utilicen mascarillas en el transporte público a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Los trabajadores que vayan a sus puestos de trabajo van a contar con esa recomendada protección».

También ha recordado que fue criticado por la hibernación económica, pero ha señalado que lo hizo porque lo más importante es la salud pública de los ciudadanos. «Mi único objetivo es salvar vidas», ha asegurado. En este sentido, ha reiterado que «el estado de alarma está dando sus frutos, el sacrificio de los españoles está dando réditos. El Gobierno de España siempre va a actuar bajo una única presión, la del comité científico y en función de la evolución de la pandemia actuaremos con más o menos protección, con el asesoramiento científico».

En este punto, ha avanzado que con esta dinámica venceremos pronto, pronto al virus. El presidente ha destacado que las cifras están mejorando, ya que los nuevos contagios han pasado del 34 % al 3 % en. Además, ha añadido que en las próximas semanas se verán los resultados del confinamiento total.

Sánchez ha explicado que esta pandemia amenaza en el frente sanitario y también en el económico, por lo que ha justificado la necesidad de compaginar ambas estrategias. «Tenemos que hacer frente a la guerra y también a la posguerra», ha espetado.

En este sentido, el presidente ha señalado la necesidad de que haya un pacto de reconstrucción. Además, ha pedido a las fuerzas políticas que trabajen para dar una solución a la crisis del coronavirus. Sánchez ha reiterado que mientras dure esta crisis lo único que le escucharán irá en clave de unidad y no de confrontación política, algo que ha pedido al resto de formaciones políticas.

En relación a la renta mínima, ha señalado que es un acuerdo de legislatura entre PSOE y Unidas Podemos, previsto antes de que irrumpiera la pandemia de la COVID-19. La propuesta es poner en marcha cuanto antes y le gustaría que contara con el aval de las fuerzas políticas, además de los agentes sociales.

También ha señalado que una de las principales preocupaciones de los presidentes autonómicos es que los afectados puedan cobrar los ERTE y ha asegurado que el Gobierno está trabajando en ello.

En el aspecto sanitario, ha explicado que lo primero que se aborda en cada reunión es el suministro de material sanitario y, aunque le gustaría que fuera con más celeridad, ha respondido que están abasteciendo a las comunidades. Además, se ha responsabilizado de que no llegue todo el material necesario.