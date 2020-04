Sánchez se responsabiliza de la insuficiencia de material sanitario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha responsabilizado este domingo de la insuficiencia de material sanitario para hacer frente al nuevo brote de coronavirus. «Los recursos no son necesarios, siempre hay una insuficiencia en los mismos porque el mundo no estaba preparado. Yo me hago cargo de ello».

Además, ha expresado que empatiza con el personal sanitario y sus reivindicaciones. En sentido, ha destacado que el Gobierno está «haciendo lo indecible para garantizar los recursos».

Sánchez ha argumentado que el mercado de material sanitario está «inflamado», ya que hay muchos países intentando abastecerse. No obstante, ha asegurado que «España ha comenzado a garantizar la provisión de todo lo necesario para que el personal sanitario».

En este punto, ha explicado que lo primero que se aborda en cada reunión es el suministro de material sanitario y, aunque ha reconocido que le gustaría que se hiciera a con más celeridad, ha respondido que están abasteciendo a las comunidades autónomas.