Advierten de una campaña de bulos para manipular a los ciudadanos

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha advertido este lunes de una «campaña destinada a mentir a los ciudadanos y manipular la opinión pública» tras detectar 200 bulos vinculados con falsas curas, vacunas y medicamentos o con la manipulación de documentos oficiales relacionados con el coronavirus.

En rueda de prensa conjunta con el titular de Sanidad, Salvador Illa, el ministro ha dicho ser consciente de la «incertidumbre que las desinformaciones y bulos pueden causar en nuestra convivencia».

«Hay una minoría que se dedica desgraciadamente a remar lo que decimos en dirección contraria, a las desinformaciones y bulos que toman como gancho el covid, y que no tienen otra intención que intoxicar y causar desasosiego al conjunto de ciudadanos,» ha señalado Marlaska.

Se trata, ha añadido, de una «campaña destinada a mentir a los ciudadanos y a manipular la opinión pública», lo que «no es solo un grave atentado contra la salud democrática sino un atentado contra la salud pública», ya que «efectuar una comunicación engañosa en materia de vacunas y medicamentos puede provocar riesgos importantes».

En concreto, Interior ha monitorizado 200 eventos de desinformación grave, relacionados con curas, vacunas, con informaciones confusas de los propios sistemas sanitarios y que manipulan documentos oficiales.

Por ello, ha pedido ser «cuidadosos» porque «no es fácil atajar bulos» aunque desde el Gobierno seguirán siendo «contundentes con todos esos elementos que pretenden infundir odio, injuriar, calumniar y causar alarma social».

«La desinformación solo se neutraliza con verdad y transparencia y eso se realiza desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que recomiendan a los ciudadanos cómo atajar esas informaciones para saber como desecharlas», ha añadido.

Marlaska ha recordado que aunque aún no existe una vacuna contra el coronavirus , «sí podemos vacunarnos contra la desinformación y bulos» y que «la mejor arma es no compartir nada sobre aquellos que no tengamos certeza de la fuente de la que viene».

Por otra parte, el titular de Interior ha calificado la situación en las prisiones de «ejemplar» gracias a la profesionalidad de los funcionarios y al trabajo de más de 50.000 internos que sufren un doble confinamiento por la prohibición de las visitas exteriores, algo que se ha compensado con más llamadas o videollamadas.

Según el ministro, los propios internos han transmitido su agradecimiento al personal sanitario y asumen que se limiten aún más sus derechos, de manera que tan solo se han producido» pequeños incidentes» que fueron solventados y «pequeñas quejas» ya atendidas.

En un plano político, Marlaska ha dicho que esta semana se irán produciendo los primeros contactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los agentes sociales y líderes de la oposición para impulsar un gran acuerdo de reconstrucción social y económico.

Preguntado sobre si se dan los liderazgos y mimbres para reeditar los Pacto de la Moncloa, ha tomado como ejemplo al líder del PP, Pablo Casado, quien hoy ha manifestado que acudirá al llamamiento de Sánchez, un hecho que ve «positivo».