¿En qué fase podremos visitar a los familiares?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que «a finales de junio» se espera que toda España pueda vivir una «nueva normalidad» una vez controlada la pandemia del coronavirus.

Sánchez ha explicado que la transición se dividirá en cuatro fases y se irá haciendo de forma lenta y progresiva. De esta forma, muchas personas han resulto sus dudas sobre las actividades que podrán ir retomando las próximas semanas.

Durante la rueda de prensa, el presidente ha explicado que las visitas a casa de familiares y amigos no se podrán recuperar del todo hasta que no se llegue a la fase de «nueva normalidad». Por el momento ha asegurado que estas visitas no se contemplan ni en la fase 0 ni en la 1.

Sin embargo, Sánchez ha explicado que existen otras alternativas para quedar con esos amigos o familiares que no ven desde el inicio del estado de alarma. A partir de la fase 1, el 11 de mayo, se podrá quedar con otras personas para tomar algo en las terrazas que estarán abiertas. En las terrazas al aire libre sí, pero en casa privadas no.