Sanidad recomienda la higiene de manos más que el uso de guantes

Las mascarillas y los guantes ya forman parte de nuestra vida diaria, pero muchos ciudadanos no tienen todavía claro en qué situaciones se deben usar, si es obligatorio y cómo hacer un uso adecuado de estas herramientas de protección. El uso de las mascarillas es una recomendación, aunque el plan de desescalada apunta al uso obligatorio en el transporte público, pero ¿hay que usar guantes?

A preguntas de los periodistas, el doctor Fernando Simón ha explicado este miércoles que hoy por hoy no es difícil que podamos tocar una superficie potencialmente infectada, aunque ese riesgo, ha señalado, cada día es menor. El director del Centro de Alertas ha querido aclarar que hay riesgos, incluso con el uso de guantes, porque luego hay gente que se toca la cara, los ojos o la boca con ellos. Los guantes «no dejan de ser una segunda piel» y hay que «tener cuidado con el uso de ellos porque nos dan una falsa seguridad».

Por tanto, ante la pregunta de si hay que llevarlos en las salidas, Simón ha subrayado que «es más importante la higiene de manos que el uso de guantes». El doctor ha reconocido que en algunas situaciones son muy útiles pero no nos protegen si, entre otras cosas, no los desechamos de la forma adecuada para que no sea un riesgo para otros.