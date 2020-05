Las CCAA podrán modificar el horario de salida de los niños por el calor

Las comunidades autónomas podrán modificar el horario permitido para el paseo de los niños de hasta 14 años para que este no coincida con las franjas de más calor, ante las altas temperaturas que se están registrando en algunas zonas de España. Actualmente, se les permite salir de 12.00 a 19.00 horas.

Así lo ha adelantado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este viernes durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

En concreto, ha anunciado que este jueves lo estuvieron discutiendo y «se va a hacer una propuesta a las CCAA que les va a dar margen suficiente para adaptar (los horarios) a su situación meteorológica actual». Los detalles, según ha precisado, saldrán publicados en la próxima orden de Sanidad pero Simón ha destacado que estas peticiones de las CCAA se han tenido en cuenta porque son «muy razonables».

Según ha señalado Simón, al igual que cada país tiene que adaptar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este caso, el Gobierno hace unas recomendaciones a nivel general pero «las idiosincrasias de los territorios pueden requerir adaptaciones». Por ello, han decidido dar esta «flexibilidad» pero «sin incrementar los riesgos».

Por otro lado, preguntado por la «picaresca» de aquellos ciudadanos que están aprovechando el desconfinamiento para incumplir las normas, Fernando Simón ha pedido «por favor» a todos los ciudadanos que entiendan que España «se la juega» y ha advertido de que si no se cumplen las normas de distanciamiento físico ahora, quizá el tiempo que haya que mantener esas medidas «se extienda más de lo deseado».

«Nos la jugamos todos por el mal comportamiento de algunos. Somos un país de gente muy afable, nos gusta compartir, tenemos una vida social probablemente más intensa que en otros países de Europa, nos cuesta cumplir las normas de distanciamiento físico porque no va con nuestra forma de ser habitual pero tenemos que conseguir manetenerlas un tiempo más, no será mucho, pero si no las mantenemos ahora quizá ese tiempo se exitienda más de lo que deseamos», ha avisado.