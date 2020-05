Yolanda Díaz: El acuerdo de los ERTE «es beneficioso para empresarios y trabajadores»

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes ha aprobado la prolongación de los ERTE hasta el 30 de junio.

En su comparecencia ante los medios tras la reunión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que «este acuerdo es muy beneficioso para los empresarios pero también para los trabajadores. Es equilibrado. Todos y todas cedemos».

«Patronal y sindicatos han demostrado que su compromiso es con el país. Han dejado al margen las discrepancias puntuales. Una vez más los agentes sociales están a la altura de la historia de su país», ha subrayado. «Los trabajadores podrán ir saliendo de ERTE (...), se da mucha flexibilidad y se incentivarán con exoneraciones a los que vayan incorporando trabajadores», ha defendido. También ha explicado que habrá una comisión tripartita, formada por Gobierno y agentes sociales, que se reunirá una vez al mes y que irá revisando la situación por sectores por si hay que adoptar más medidas. Asimismo, ha apuntado que habrá un mecanismo para adecuar ERTE por fuerza mayor a otros por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) con carácter retroactivo para no desproteger ni a empresas ni a trabajadores. Díaz también ha subrayado que se mantiene tanto el compromiso de mantener empleo a las empresas que se acojan a un ERTE, como los derechos y condiciones de desempleo para los trabajadores, y que no podrán acogerse a ellos empresas que actúen en paraísos fiscales y tampoco podrán repartir dividendo. «Los agentes sociales han demostrado que su compromiso es con su país han sabido dejar las diferencias para ponerse de acuerdo en salvar a su país (...) nos indican camino para la reconstrucción», ha reiterado.

Previamente, el Comité Ejecutivo de la CEOE había dado el visto bueno al preacuerdo alcanzado con el Gobierno en la noche del jueves para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio.

También ha dado luz verde UGT, que había convocado a su Consejo Confederal para discutir el preacuerdo a las 9.00 horas de esta mañana, y CCOO, que celebró reunión de su Comisión Ejecutiva a las 11.00 horas.

El Gobierno alcanzó a última hora del jueves un principio de acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social para alargar los ERTEs hasta el 30 de junio, aunque el Ejecutivo se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha.

En concreto, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales.

Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, a 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.