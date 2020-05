El enfado de Fernando Simón en su rueda de prensa diaria

Fernando Simón ha mostrado este sábado que puede ser duro en una respuesta cuando algo no le gusta o no comparte. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha pedido este sábado que no se trate la desescalada como una carrera entre comunidades autónomas y ha apelado al principio de prudencia porque «esto no se ha terminado» y existe un «altísimo riesgo de volver atrás».

Simón ha pedido no plantear el cambio de fase durante la desescalada «como una carrera» y ha asegurado que «nadie ha suspendido».

«Si suspende uno, suspendemos todos. Nadie ha suspendido, vamos todos juntos», ha manifestado este sábado Simón en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

En este sentido, ha criticado que los que hablen de «suspender o no» durante el proceso de desescalada «hace un flaco favor a España» y ha incidido en que todas las comunidades autónomas, las provincias y los servicios sanitarios «han hecho un trabajo excepcional».

No obstante, Simón ha recordado que cada zona «ha tenido una epidemia diferente, con volúmenes de casos diferentes», por lo que han tenido que «modificar y mover recursos de unos lugares a otros».

Por ello, ha hecho hincapié en que no hay que plantear las fases de la desescalada «como una carrera» porque todas las comunidades autónomas «han hecho un trabajo excelente». «Estamos todos en el mismo barco», ha sentenciado.

Para el director del Centro de Coordinación de Emergencias, «no es cuestión de si es hoy o mañana» el poder pasar a la fase 1 de la desescalada, sino que «es cuestión de hacerlo bien».

Precisamente, ha destacado que, «por un principio de prudencia», en algunas comunidades autónomas «sería mejor esperar unos días» para poder pasar a la siguiente fase. «El lunes que viene, si la valoración indica que pueden pasar de fase, pasarán de fase», ha comentado.

«Si tratamos de convertir esto en una carrera acabará siendo ese temido rebrote», ha alertado el experto de Sanidad, al tiempo que ha señalado que «ahora mismo es difícil» plantear una cifra exacta de personal sanitario de atención primaria que deben incorporar las comunidades autónomas.

Aunque ha advertido de que hay un «riesgo importante de rebrote que puede suponer una catástrofe», Simón ha asegurado que a nivel nacional «las cosas van bien» y que hay una epidemia que «evoluciona muy favorablemente».

Simón ha valorado los «buenos datos» en la tendencia descendente que registra la curva del coronavirus en las últimas 24 horas, en las que se han reducido los casos nuevos de infección que suman 604, 491 menos que ayer, y también el descenso del número de fallecidos, ya que los 179 notificados suponen cincuenta menos que el viernes.

En este sentido, ha destacado que hay 10 de las 19 comunidades autónomas y ciudades autónomas que han dado menos de 10 casos nuevos y que 7 hayan tenido dos o menos fallecidos; también los ingresos en UCI, que 13 de las regiones han tenido dos o menos, y de hospitalizaciones, que es menor de dos en diez comunidades.

Respecto al número de profesionales sanitarios afectados, 47.481, que son los que han dado positivo en algunas de las pruebas, «la gran mayoría están ya dados de alta, pero es cierto que es una cifra importante» y lo ha atribuido a que se están haciendo muchos cribados estos días para reducir el riesgo de que algunas personas en estado infectivo no estén en contacto con los pacientes.

Simón ha destacado que «la evolución va bien, pero todavía hay un riesgo importante de rebrote que puede suponer una catástrofe importante».

Por ello, ha apelado a la responsabilidad personal para evitar contagios y para extremar las medidas de protección."Si las garantizamos esto evolucionará rápido y pronto estaremos donde a todos nos gustaría estar y si no las aplicamos hay un alto riesgo de que tengamos que dar un paso atrás con las consecuencias que ello implicaría».

Respecto al grado de aceptación del paso de fase o no por parte de las comunidades autónomas, Simón ha destacado que «en este proceso vamos todos juntos, si suspende uno, suspendemos todos», aunque considera que en el proceso de la desescalada «nadie ha suspendido» y todas las CCAA han hecho «un trabajo excepcional».

Sobre Madrid, ha asegurado que le parece razonable que vuelva a pedir el cambio de fase y ha opinado que «es posible que en una semana esté preparada para pasar de fase». «Madrid ha hecho un esfuerzo enorme, igual que Barcelona».

En relación con Valencia, Simón ha dicho que tiene un sistema de información y una calidad asistencial muy buenos, pero «unos factores vinculados a la pandemia que aún no permiten pasar a la siguiente fase, pero falta poco».

También ha sido preguntado por las áreas reclamadas para pasar a fase 1 en Castilla y León y que no lo han hecho y ha admitido que no hubo tiempo de valorar esas últimas propuestas, que si se dan las circunstancias, pasarán los próximos días.

También estima que podrían estar en condiciones la próxima semana las dos provincias andaluzas que se mantienen en fase 0, Málaga y Granada.