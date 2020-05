El senador Vidal recurre a Barrio Sésamo para explicar a la ministra Montero el problema de la insularidad

Ho he hagut de fer.Recórrer a la mítica #BarrioSésamo per explicar a @mjmonteroc ,ministra espanyola d finances,q #Coco ja ho https://t.co/Ub319sRBqS Canàries són molt lluny, Balears són lluny Necessitam #finançamentjust i q ens tractin com a adults.Fa 40 anys q ens desprecien pic.twitter.com/VkMAgi9zf5