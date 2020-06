Segundo día sin muertos con coronavirus en España, según el Ministerio

Segundo día sin muertos con el brote del nuevo coronavirus en España, según la información de última hora facilitada este martes por el Ministerio de Sanidad. Además, ha informado que se han registrado 137 nuevos contagios en un día, una cifra superior a la de este lunes, cuando se informó de 72 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la crisis sanitaria han fallecido 27.127 personas y 239.932 se han contagiado de COVID-19.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han estado 11.413 enfermos desde el inicio de la crisis sanitaria; 11 de ellos lo han hecho en la última semana. En total, han requerido hospitalización 123.974 pacientes; 243 de ellos han ingresado en los últimos siete días.

No obstante, los datos que ha facilitado liderado por Salvador Illa durante la última semana son contradictorias entre sí y con las facilitadas por la Conselleria de Salut del Govern balear. De hecho este lunes, la Conselleria de Salut informó de dos muertos, mientras que el Ministerio ha asegurado que en toda España no ha habido muertos. Posteriormente, Salut aclaró que los óbitos correspondían a otros días aunque no se habían contabilizado hasta este lunes y el Ministerio sólo informa de los que se producen exactamente el día anterior.

Desde el Ministerio de Sanidad atribuyen las diferencias con sus propias cifras, ya que no cuadran los número respecto a los de días anteriores, porque «se está realizando una validación de los casos de fallecidos que permitirá corregir la serie histórica que se actualizará semanalmente. Únicamente se suman al total de forma diaria los casos en los que consta como fecha de fallecimiento la del día previo a la hora de elaboración del presente informe».