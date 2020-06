Abascal acusa a Iglesias de desear una guerra civil

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles a lo largo de su intervención en el Congreso que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, «desea una guerra civil» y ha advertido de que «en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España».

Abascal ha respondido a las acusaciones de Iglesias de que Vox desea un golpe de Estado, pero no se atreve a darlo. Unas acusaciones «gravísimas» de «golpismo» que el presidente de Vox ha atribuido a la intención del vicepresidente segundo del Gobierno de desviar la atención de sus responsabilidades «criminales».



«Creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve, porque creo que en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama», ha denunciado.



Por eso ha pedido «de manera solemne» a los ciudadanos que no caigan en las provocaciones «guerracivilistas» de Iglesias, elijan el camino de la concordia y se protejan del odio que, en su opinión, promueven Pedro Sánchez e Iglesias.