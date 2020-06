Montero reconoce que con la información de hoy se hubiera actuado antes

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce que «a día de hoy, con la información que tenemos, hay una evidencia: si a mediados de febrero hubiésemos tenido la información que ahora tenemos, habríamos actuado antes».

En declaraciones a La Sexta Noche Montero ha afirmado que «pretender decir lo contrario es hasta inhumano», y ha contado que fue a la manifestación del 8M con su hija: «Creo que nadie dudará de que, si hubiera tenido la más mínima sospecha de que podría haber un riesgo de contagio, no habría actuado así».

En este sentido, la titular de Igualdad ha reconocido que entendería «que la derecha estuviera atacando al Gobierno por las medidas políticas que se están implementando», aunque ha matizado que «no entiendo que lleguen a plantear que en este Gobierno puede haber asesinos, criminales; gente que, sabiendo supuestamente que podía haber contagios, arriesgó a la población». «Es una mentira y una absoluta indecencia», aseveró.

La ministra de Igualdad cree que el clima de alta tensión que se vive en la política «no ayuda» a la hora de llegar a consensos y añade que esta crispación impide ver que también se toman decisiones».

«Hay que hacer autocrítica y hago autocrítica. Me gustaría señalar que incluso haciendo autocrítica, no es lo mismo decir que la violencia de género no existe a decir que hay que proteger a las mujeres para que no tengan miedo», ha opinado Montero.

En su opinión no se puede «dejar sin respuesta» determinadas afirmaciones que cree que «vulneran los derechos humanos», señalando a la extrema derecha y a «una derecha que cada vez se parece más a la extrema derecha», como principales causantes de esta tensión.

Irene Montero valoró la polémica alrededor de la figura del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese de Diego Pérez de los Cobos, defendiendo a su compañero de gabinete del que ha dicho que «ha dado muchas y suficientes explicaciones» de su decisión.

La titular de Igualdad ha afirmado que «cualquier ministro organiza sus equipos, eso es así cuando gobierna el PP, el PSOE o el PSOE con Unidas Podemos en el primer Gobierno de coalición de nuestra historia».