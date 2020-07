Uno de cada veinte españoles tiene anticuerpos de coronavirus

El Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III han presentado este lunes las conclusiones del estudio nacional de seroprevalencia desarrollado en España ante la pandemia del coronavirus y que en su tercera oleada ha confirmado la misma prevalencia que en la ronda segunda; es decir, que un 5,2% de la población española tiene anticuerpos de Sars-CoV-2.

El secretario general del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco; la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, y la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, han comparecido en rueda de prensa para dar a conocer todos los datos.

La doctora Pollán ha avanzado los resultados de la tercera ronda del estudio, así como las conclusiones finales. En esta tercera ronda se ha consolidado algunas ideas ya avanzadas hace semanas. «Tenemos consolidada la primera ronda, y avanzada la ronda dos. No hemos encontrado diferencias por sexos, y parece que las diferencias por edad parecen atenuarse en la última ronda. El porcentaje de personas con anticuerpos es mayor en aquellos que han tenido síntomas, y especialmente en quienes refieren pérdida de olfato y gusto».

Cabe recordar que el objetivo del trabajo, que comenzó el pasado 27 de abril y que ha sido realizado en tres oleadas, ha sido estimar la prevalencia de infección del nuevo coronavirus en España mediante la determinación de anticuerpos frente al virus por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo. Para ello, se han estudiado, en tres oleadas, a 68.296 personas de todas las edades, comunidades y provincias, a las cuales se les ha invitado a participar por teléfono.



Además, 54.858 han participado en las tres oleadas y se han realizado 186.908 test rápidos (más 9.755 en el estudio específico insular) y se han recogido 165.176 muestras de sangre (más 9.130 adicionales en el estudio específico insular).



Un estudio único

Por su parte, Raquel Yotti ha iniciado su intervención explicando que este estudio tiene características singulares, «es único a nivel mundial y así ha sido reconocido». La directora del Instituto de Salud Carlos III ha subrayado las fortalezas del estudio, que son, entre otras, la representatividad poblacional, alta tasa de participación y adherencia al estudio, el cálculo de anticuerpos en rangos de edad muy extremos, el uso simultaneo de dos tipos de test (test rápido y test de laboratorio con medidas más precisas) y la posibilidad de conocer información epidemiológica complementaria de gran utilidad para preparar las medidas que se tienen que tomar en los meses venideros.

La doctora Marina Pollán ha avanzado que una característica del estudio es que, al seguir a las personas en el tiempo, con tanta adherencia al estudio, «somos capaces de dar tasas de seroconversión. Las personas negativas en una ronda que han sido positivas en la siguiente son, de la primera a la segunda, el 0,9%, y entre la dos y la tres, un 0,7%. Hay que tener en cuenta que los anticuerpos tardan en aparecer. Vemos el efecto que ha tenido el confinamiento, probablemente. Hay personas que de una ronda a otra los pierden, bueno, no se sabe si los pierden, pero no se detectan en una ronda posterior. Pasan de positivo a negativo un 7% de la primera a la segunda, y de un 14% de la primera a la tercera ronda». Asimismo ha aclarado que «no tener anticuerpos, o no poder detectarlos, no significa que esas personas no estén protegidas».

Variedad geográfica

Como ya se trasladó en la difusión de los datos preliminares de las primeras oleadas, existe bastante variabilidad geográfica en el porcentaje de seroprevalencia. Algunas provincias se sitúan en un 2-3 por ciento, mientras que otras superan al 10%, registrándose los porcentajes más altos en la zona centro de la península.

El porcentaje también es mayor en los núcleos de población con más de 100.000 habitantes en comparación con municipios con menor población (6% y 4%, respectivamente). Asimismo, Pollán ha informado de que no se observan diferencias entre hombres y mujeres y, en cuanto a la edad, la prevalencia de anticuerpos IgG anti SARS-CoV-2 es ligeramente menor en niños y adolescentes (alrededor del 3,5%), con escasas variaciones en adultos.

Del mismo modo, entre el 74 por ciento y el 89 por ciento de los participantes que referían haber tenido una PCR positiva al menos dos semanas antes del estudio se detectan anticuerpos IgG contra el coronavirus.

Entre las personas que refieren haber presentado síntomas compatibles con la enfermedad, la seroprevalencia aumenta con el número de síntomas y es particularmente alta en las personas que refieren pérdida súbita del olfato y/o del gusto (40%-41%). Finalmente, se confirma que en torno a un 2,5 por ciento y un 2,8 por ciento de los participantes que no refieren ningún síntoma presentaron anticuerpos IgG, lo que refuerza la existencia de infecciones asintomáticas.

Los participantes que comunicaron haber tenido contacto con un caso COVID-19 confirmado, o con una persona con síntomas compatibles, presentaron una prevalencia de anticuerpos superior a la población general. Destaca la prevalencia en personas que han convivido con un paciente COVID-19 confirmado que se sitúa entre el 27 y el 31 por ciento en las distintas rondas.

Los convivientes con personas con síntomas compatibles con la enfermedad también presentaron una seroprevalencia más alta que la media (15%). En personas que refieren haber tenido contacto con un caso confirmado fuera del hogar, la seroprevalencia oscila entre el 10 por ciento y el 15 por ciento en las distintas rondas.

Con todos estos datos, la directora del Centro Nacional de Epidemiología ha señalado que España está «muy lejos de alcanzar» la conocida como inmunidad de rebaño y ha avisado de que es «muy poco ético» exponer a la población de forma indiscriminada al nuevo coronavirus.

«Estamos ante un estudio que ningún país ha hecho antes porque no existía la certeza de la población que estaba pasando por el virus», ha insistido el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, para zanjar comentando que los profesionales que han llevado a cabo el trabajo han trabajado 24 horas todos los días de semana, y agradeciendo la participación de la ciudadanía al estudio